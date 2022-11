【英國王室】查理斯卡米拉訪約克被掟雞蛋 23歲男被捕

英王查理斯三世與王后卡米拉到訪約克郡期間,遭一名男子掟雞蛋,兩人都沒有大礙。圍觀人群隨即對男子發出噓聲,並高呼「天佑國王」,警方其後已拘捕該名23歲男子。

【英國王室】哈里梅根確信受戴安娜祝福 資深作家揭「勝利」關鍵 【下一頁】

73歲的查理斯三世(King Charles III)與75歲的卡米拉(Camilla)代表王室到約克郡官方訪問,周三(9日)前往約克市為第二日行程,並為約克大教堂的英女王伊利沙伯二世(Queen Elizabeth II)雕像揭幕。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

查理斯伉儷與該市官員領袖握手期間,一名男子往他們的方向投擲了4枚雞蛋,但沒有擊中兩人,蛋液也並沒有沾污其衣服。

查理斯當時繼續與官員領袖交談,臉上仍帶著微笑,似乎未有受掟雞蛋一事影響心情。

掟雞蛋男隨即被警察按在地上制服,但他仍高呼:「這個國家是建立在奴隸的鮮血之上。」(this country was built on the blood of slaves.)

而圍觀群眾對掟雞蛋男子報以噓聲,又高呼「天佑國王」(God save the King)及「以你為恥」(Shame on you)。

梅根影相打卡炫耀美國中期選舉已投票 哈里王子無份參加 【下一頁】

據悉,掟雞蛋男名為Patrick Thelwell,是約克大學學生。他是一名長期參與左翼政治的社運人士。他2019年曾代表綠黨(Green Party)出選約克市Hull Road Ward選區

他定期撰寫博客(Blog)文章關注氣候變化議題,並聲稱自己準備攻讀全球發展博士學位。他也曾在Twitter發文,聲稱英女王去世後,他不會向「假的新國王」低頭。

Patrick Thelwell涉嫌違反公共秩序罪,目前仍被拘留。

追蹤國際熱話,立即免費下載《香港經濟日報》App【按此】

責任編輯:鄭錦玲