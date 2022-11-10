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【英國王室】查理斯卡米拉訪約克被掟雞蛋 23歲男被捕

環球社會熱點 12:30 2022/11/10

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英王查理斯三世與王后卡米拉到訪約克郡期間，遭一名男子掟雞蛋，兩人都沒有大礙。圍觀人群隨即對男子發出噓聲，並高呼「天佑國王」，警方其後已拘捕該名23歲男子。

【英國王室】哈里梅根確信受戴安娜祝福 資深作家揭「勝利」關鍵 【下一頁】

73歲的查理斯三世（King Charles III）與75歲的卡米拉（Camilla）代表王室到約克郡官方訪問，周三（9日）前往約克市為第二日行程，並為約克大教堂的英女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II）雕像揭幕。

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查理斯伉儷與該市官員領袖握手期間，一名男子往他們的方向投擲了4枚雞蛋，但沒有擊中兩人，蛋液也並沒有沾污其衣服。

查理斯當時繼續與官員領袖交談，臉上仍帶著微笑，似乎未有受掟雞蛋一事影響心情。

掟雞蛋男隨即被警察按在地上制服，但他仍高呼：「這個國家是建立在奴隸的鮮血之上。」（this country was built on the blood of slaves.）

而圍觀群眾對掟雞蛋男子報以噓聲，又高呼「天佑國王」（God save the King）及「以你為恥」（Shame on you）。

梅根影相打卡炫耀美國中期選舉已投票 哈里王子無份參加 【下一頁】

據悉，掟雞蛋男名為Patrick Thelwell，是約克大學學生。他是一名長期參與左翼政治的社運人士。他2019年曾代表綠黨（Green Party）出選約克市Hull Road Ward選區

他定期撰寫博客（Blog）文章關注氣候變化議題，並聲稱自己準備攻讀全球發展博士學位。他也曾在Twitter發文，聲稱英女王去世後，他不會向「假的新國王」低頭。

Patrick Thelwell涉嫌違反公共秩序罪，目前仍被拘留。

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責任編輯：鄭錦玲

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