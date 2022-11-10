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【業績｜手機設備股】瑞聲：明年手機出貨量料穩中有升　第三季淨利升28%、收入升27%（第二版）

股市 17:59 2022/11/10

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【業績】瑞聲第三季淨利升28%　收入升27%

瑞聲 （02018） 第三季收入按年升26.5%至53.7億元（人民幣‧下同），淨利按年升27.5%至2.3億元，毛利率跌3.7個百分點至19%，按季則維持穩定。

瑞聲半日大升一成，報18.3元，惟中午績後升幅收窄，收報17.4元，升4.6%，成交額4.69億元。

今年智能手機出貨量受壓，首席財務官郭丹在記者會上表示，明年手機出貨量料穩中有升，會留意利率水平及消費情緒等外部因素，並提到內地疫情對產能影響可控。

部分馬達產品進入知名廠商XR產品供應鏈

對於XR設備布局進度，投資者關係總監黃美娟指，新開發的3P VR Pancake光機模組將於第四季量產，又透露公司部分馬達產品已進入知名廠商XR產品的供應鏈，未來會繼續自研及合作模式進軍行業。

期內，聲學業務收入為23.2億元，按年增長5.6%，由於海外客戶進入傳統旺季，且集團積極配合客戶需求。毛利率為26.9%，維持相對穩定，按年上升0.5個百分點，按季下降0.8個百分點。

光學業務按年增45.1% 需求較弱影響出貨量

受惠於電磁傳動主要客戶的傳統旺季，收購東陽精密帶來的協同效應以及精密結構件新業務的持續拓展，該合併分部收入為20.5億元，按年上升47.3% ，按季上升43.6%；毛利率為 21.5% ，按年增加1.3個百分點，環比提升0.4個百分點。

至於光學業務實現收入5.67億元，按年增長45.1%，按季下降39%。由於市場需求較弱以及國內疫情反復，影響了塑膠鏡頭和光學模組的出貨量和產能利用率水平，進而影響光學業務整體的毛利率水平。

塑膠鏡頭出貨量按季下降24.9%

不過，受市場需求疲軟以及產品競爭加劇，塑膠鏡頭出貨量按季下降24.9%。塑膠鏡頭產品組合改善，預計2022年內實現7P塑膠鏡頭產品出貨。隨著中高端產品出貨量的提升，鏡頭模組產品ASP環比提升。至於WLG玻塑混合鏡頭業務進展順利，而1G5P及1G6P產品穩定量產交付。

集團指，車載聲學解決方案已經開始量產交付，並且持續突破，斬獲具有里程碑意義的車載聲學新定點項目。集團成功開發新款3P VR Pancake光機模組，將於年內完成量產線的搭建，並已開展與若干客戶基於Pancake的商務合作。

首九個月，集團收入147.8億元，按年上漲15%，毛利率為19%，按年下降7.3個百分點，淨利潤為5.84億元，按年下降 47.1%。

（第二版加入記者會）

相關文章：

【業績｜手機設備股】瑞聲管理層：外界或高估下半年手機出貨量反彈幅度、綜合考慮後或悉時回購　半年盈利跌62%、毛利率勁插9.2個百分點（第二版）

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編輯：李哲毅、姚卓然

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疫情 鏡頭 港股 瑞聲科技（02018）

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