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【烏克蘭戰爭】俄軍戰略撤離赫爾松 烏方疑非全面撤兵

環球政治 12:15 2022/11/10

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烏克蘭早前掀起反攻，迫使俄羅斯軍隊在南部赫爾松地區敗退。俄羅斯軍方日前下令，俄軍將撤離鄰近赫爾松市的第聶河西岸地區。烏克蘭則指出，仍有部分俄軍留在赫爾松，懷疑俄國宣布是誘敵行為。

【美國中期選舉】俄冀共和黨重掌國會 削對烏援助 【下一頁】

俄軍烏克蘭戰線新任指揮官蘇羅維金（Sergei Surovikin）周三（9日）向國防部長紹伊古（Sergei Shoigu）匯報，指俄軍不再可能支援赫爾松市（Kherson），建議俄軍從位處附近的第聶河（Dnipro）西岸地區戰略性撤離，並在東岸地區建立防線。

紹伊古認同蘇羅維金建議，表示俄軍性命及健康是首要任務，同時亦必須考慮對平民形成的威脅，下令俄軍撤出第聶河西岸地區，並要求確保人員及武器裝備安全。

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）幕僚阿列斯托維奇（Oleksiy Arestovych）則指出，赫爾松市內仍見俄軍影蹤，而且俄方持續向赫爾松增加人員部署，認為俄軍並非全面撤出赫爾松。

阿列斯托維奇更指俄軍摧毀橋樑，亦在撤離路徑設置地雷，現階段難以判斷俄軍行動的動機。他懷疑俄軍會否再次與烏軍在赫爾松交戰，或是試圖繼續控制赫爾松市。

普京盟友首承認曾干預美國選舉 揚言繼續行動 【下一頁】

澤連斯基同日晚間講話時只有提及赫爾松一次，指當地有不少好消息，但不認為敵人會他們送上禮物。他強調烏克蘭會一步一步地鞏固在南部的勢力，必須小心及冷靜應對戰況變化，避免不必要危險。

美國總統拜登（Joe Biden）表示，俄軍下令撤出赫爾松代表俄軍出現真正問題的證明。拜登希望，國內民主共和兩黨會保持共識，同意繼續抗擊俄羅斯入侵烏克蘭。參謀長聯席會議主席米利（Mark Milley）亦指初步情報顯示俄軍正在撤離，稱過程或需一至兩日。

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責任編輯：吳漢培

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