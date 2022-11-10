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【兩餸飯】揚言「長做長有」未見頹勢　兩餸飯餐廳生意年升6成

商業 12:05 2022/11/10

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今年初有不少「兩餸飯」外賣店進駐各區，時至今日非但未現頹勢，受訪的商戶均認為「長做長有」。（梁偉榮攝）

疫下經濟不景氣，今年初有不少「兩餸飯」外賣店進駐各區，時至今日非但未現頹勢，受訪的商戶均認為「長做長有」。

【本地零售】美食嘉年華今日閉幕　商戶嘆市民消費力減弱、生意一般

位於大埔的「玲瓏巧點功房」，其負責人王先生稱，兩餸飯至今的生意仍然非常好，每日可售出數百個飯盒；並提到，對比剛開業時，該企的生意額年升約6成，認為兩餸飯長做長有，料秋、冬生意表現更佳。

日售數百飯盒　秋冬生意更佳

他指出，顧客最愛生炒牛仔骨，以及海鮮如炒花蟹和蒸白鱔，近期亦會推出更多海鮮類的菜式吸客。「我們會看時節推出新款菜式，均是一些時令食材。」

不過他亦坦言，晚市堂食重開後，生意額稍有回落，惟不擔心長遠營運，「兩餸飯性價比甚高，很難遭取替，店舖現時每日仍有人龍，午餐及晚市時段均暢旺」。

另一商戶「超人雞煲烤魚」位於炮台山，開業一年多，雖然主打滷水雞煲及烤魚，惟同時兼售兩餸飯。其店主徐先生同樣預料，兩餸飯商戶能長遠發展下去。主要是已儲下一批熟客，餐廳走薄利多銷路綫，食客亦難找到更便宜及方便的替代品，屬雙贏局面，故長做長有。

高級商務飯盒　松葉蟹龍蝦受捧

該企推出的「高級商務飯盒」，松葉蟹、龍蝦及花甲等海鮮菜式尤其受歡迎，店舖每日上午11時半左右便開始現人龍。

徐反映：「我們無法從松葉蟹等貴價菜式賺錢，來貨價都要40至50元一隻，半邊松葉蟹跟飯也不過是52元，收益成本最多扯平。」惟他表示只要能取貨，便會繼續售賣，皆因對熟客而言相當吸引。

他又提到，除了上班族，亦有不少住在附近的家庭客。「不少家庭主婦喜歡買淨餸，亦是店舖的其中一個主要銷售來源。」

該企近日更在疫市下加開新店，進駐香港仔，新店店舖面積較大，相比炮台山店每日售賣20至30款菜式，香港仔增售至40到50款，對比炮台山店的上班族客群，新店主攻街坊客。

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記者：李智美

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