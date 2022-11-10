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美強力球頭獎投注站位置曝光 帶挈老闆獲780萬獎金

環球社會熱點 12:05 2022/11/10

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美國強力球彩票連續40期無人中獎，累積超過20億美元破紀錄獎金，最終由加州幸運兒一注獨中。賣出頭獎彩票的南加洲加油站老闆亦有份沾光，獲當地彩票部門贈送100萬美元（780萬港元）獎金。

桑德斯當選阿肯色州首位女州長 同金正恩有淵源？ 【下一頁】

強力球（Powerball）彩票最新一期獎金累積至破紀錄20.4億美元（159億美元），吸引全國民眾排長龍買彩票。彩票公司於美國當地時間周二（8日）夜晚開彩，最終由來自加洲的幸運兒一注獨中，獨攬史上最大筆獎金。

外媒報道指，頭獎彩票是由阿爾塔迪納區（Altadena）一間加油站賣出，當地彩票部門向75歲的加油站老闆Joseph Chahayed頒發100萬美元獎金（780萬港元）慶祝。Chahayed透露，打算與家人分享這筆意外之財，包括為即將誕生的孫兒舉辦慶祝活動，膝下10個孫仔孫女有份瓜分獎金。

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未現預期「紅潮」 共和黨人矛頭直指一人 【下一頁】

雖然「天降橫財」，但Chahayed並無退休之意，繼續如常每周七日、每日早上6點開舖經營這間數十年歷史的加油站。據悉，強力球頭獎得主至今尚未現身，Chahayed指不清楚是誰購買頭獎獎票，但估計是當地人。

贏取強力球頭獎的機率是2.92億分之1，根據美國國家氣象局的數據，機率較在美國被閃電擊中的可能性低1.9萬倍。

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責任編輯：郭麗明

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