【人才難求】調查：AI及機器學習科技人才　將成香港最大技能缺口

▲ 相較於其他亞太地區，香港具備AI及機器學習技能的人才（32%）正面臨更顯著的技能缺口，其次則為IT技術人員（29%）及數據分析人才（21%）。（資料圖片）

今年的《施政報告》提到，香港過去兩年共流失逾14萬名人才。為應對人才短缺，不少企業都積極再培訓來自其他領域及行業的人才，以填補科技方面的人才空缺。但全球數碼基礎設施企業Equinix的2022年《全球科技趨勢調查》則指出，具有AI及機器學習技能的人才，將於2025年成為香港最大技能缺口。

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Equinix對全球2,900名IT決策者進行調查，以了解企業招聘IT人才的情況。調查顯示，59%香港受訪者表示，他們會再培訓來自相關行業的人才；另有42%香港受訪者表示，會選擇從其他不相關的行業招攬人才，以鞏固企業的僱員團隊。

3成重塑技能僱員 出身行政及業務支援

調查又提到，經過重塑技能的僱員主要來自行政及業務支援範疇（31%）、金融及保險業（33%）、製造業（24%），當中亦有重返職場的人士（22%）。相關僱員於重塑技能後擔任IT技術人員（49%），以及AI /機器學習（35%）與安全分析（34%）的工作，從而協助企業填補相關的技能缺口。

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但相較於其他亞太地區，香港具備AI及機器學習技能的人才（32%）正面臨更顯著的技能缺口，其次則為IT技術人員（29%）及數據分析人才（21%）。34%受訪者就預計，AI及機器學習的人才短缺情況將會繼續加劇，這亦將會是未來三年最大的科技技能缺口。

縱觀香港，55%受訪者認為留住現有人才是其業務最大的挑戰，而如何提供可觀的薪酬及福利待遇（39%）及充足在職培訓（34%），亦是香港企業正面臨的首要難題之一。

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責任編輯：陳卓賢