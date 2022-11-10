【加密貨幣】FTX陷爆煲危機之際　HashKey獲證監發虛擬資產交易牌　平台料年內正式營運（第二版）

▲ 【加密貨幣】FTX陷爆煲危機之際 HashKey成第二間獲香港證監發牌虛擬資產交易平台

全球第二大加密貨幣交易所FTX陷瀕臨破產之際，香港證監會批出向HashKey Group旗下公司Hash Blockchain，批出7號牌照（自動化交易服務），令HashKey 成為香港第二間持牌的虛擬資產交易平台。公司於今年年初已獲得證監會原則上同意在港經營虛擬資產交易平台。

HashKey Group行政總裁李啟泰表示，年內會推出資產交易平台，專業投資者可交易比特幣、乙太幣等加密貨幣，以及穩定幣、證券型代幣及其他創新資產等自動化交易服務。

HashKey Group旗下HashKey PRO首席執行官Colin Zhong估計，明年3月監管機構會發布更清晰的散戶買賣虛擬資產細則後，預計明年下半年交易平台可以開放予零售投資者。

李啟泰：有同行跑得好快 但無跟隨一些基本原則

加密貨幣交易所FTX深陷爆煲風暴，引發幣市大地震。李啟泰稱：「歸根究底，有些非持牌交易所，跑得好快，做得好大，但（他們）未有跟隨一些基本原則。」李啟泰強調，公司重視用戶資產安全，而證監牌照要求下，平台會分開保管客戶資產，並提供保險保護等。

李啟泰又分析，有同行跌入困境的原因在於其利益衝突運作模式，有交易所員工擔任做市商，最終造成問題，而香港牌照限制交易所不能從事上述做法。李啟泰認為，市場回調屬正常，平台會繼續學習，保持高透明度，繼續推新技術及產品。

料明年初幣市走勢成關鍵

對於虛擬資產熊市會否影響投資者交易意欲，Colin Zhong認為，成熟機構投資者反而視熊市為入市機會，而散戶會觀望為主。幣市展望方面，Zhong認為，虛擬資產受到加息環境影響，明年初走勢值得留意。Zhong未有透露平台客戶量、日均交易量等目標，稱要待平台正式推出後才可分享更多資料。

Hash Blockchain於11月9日取得1號（證券交易）和7號牌照。據證監會持牌人名冊資料，HashKey Group旗下的HashKey Capital、HashKey Brokerage Services，於2020年時已取得1號、4號（就證券提供意見）和9號（資產管理）牌照。

HashKey Group行政總裁李啟泰去年11月接受本報訪問時已稱，HashKey是其中一間最早向證監會申請虛擬資產交易平台牌照的公司。

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記者：李哲毅、麥德銘