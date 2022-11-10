▲ 【加密貨幣】FTX陷爆煲危機之際 HashKey成第二間獲香港證監發牌虛擬資產交易平台

全球第二大加密貨幣交易所FTX陷瀕臨破產之際，香港證監會批出向HashKey Group旗下公司Hash Blockchain，批出7號牌照（自動化交易服務），令HashKey 成為香港第二間持牌的虛擬資產交易平台。公司於今年年初已獲得證監會原則上同意在港經營虛擬資產交易平台。

Hash Blockchain於11月9日取得1號（證券交易）和7號牌照。據證監會持牌人名冊資料，HashKey Group旗下的HashKey Capital、HashKey Brokerage Services，於2020年時已取得1號、4號（就證券提供意見）和9號（資產管理）牌照。

HashKey Group行政總裁李啟泰去年11月接受本報訪問時已稱，HashKey是其中一間最早向證監會申請虛擬資產交易平台牌照的公司。

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編輯：麥德銘