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【摺疊iPhone】中國工程師改裝iPhone X　製造全球首部「摺疊iPhone」

科技 11:51 2022/11/10

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「iPhone V」的功能足以日常使用，而且能夠正常充電，但電池容量僅1100mA，所以續航力力較低。（科技美學）

三星（Samsung）和華為等手機製造商已推出多款摺機，但蘋果（iPhone）至今仍是「只聞樓梯響」，未有官方公布其摺機的推出時間表。但有中國工程師團隊就利用iPhone X為原型，將它改造成全球首部「摺疊iPhone」。

【Twitter改革】新Twitter Blue於iOS正式上線　訂閱付費後可獲藍色驗證標記

中國科技工程團隊「科技美學」發布了一條短片，講述耗費了一年時間，完成研發這部名為「iPhone V」的「摺疊iPhone」。該手機由iPhone X的原裝屏幕改裝而成，包括去除蓋板和除膠等步驟，但這過程就已花了約半年時間，而且失敗了36塊屏幕，直至第37塊才改造成功。

採用Motorola razr轉軸

至於最關鍵的轉軸部分，團隊首先測試了兩部三星Galaxy Z Flip4，但就發現不符合iPhone的柔性螢幕。及後轉用Motorola razr作為替代方案，由於其轉軸與屏幕分離，彎曲後是水滴形，所以更加適合。

主機板部分的零件也需重新排列，而且還定制了專門的FPC柔性排線連接，經過反復建模、選材、3D打印和調整位置等。

【iPhone】外媒盤點歷代最好、最差iPhone　對iPhone 6S及6S Plus又愛又恨？

團隊表示，「iPhone V」的功能足以日常使用，而且能夠正常充電，但電池容量僅1100mA，所以續航力力較低。此外，屏幕摺疊多次後雖然仍能使用，但就發現幾天後已出現摺痕、氣泡等問題，因此未來將會進一步進行修正。

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責任編輯：陳卓賢

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