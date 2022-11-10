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【泰加亂局】保監局：任何身分盜竊行為屬刑事罪行　間接否認涉網上流傳泰加前東主對話（第二版）

股市 21:53 2022/11/10

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【泰加亂局】保監局：任何身分盜竊行為屬刑事罪行　間接否認涉網上流傳泰加前東主對話（第二版）

泰加保險 （06161） 主要附屬公司1月被保監局接管，並委任德勤接管泰加所有事務和資產，惹去年才接手的現有泰加保險管理層不滿。近日網上流傳聲稱為泰加保險易主前的前主席張德熙與保監局行政總監張雲正的對話。

保監局周四（10日）回應指，留意到網上流傳聲稱與行政總監張雲正有關的Telegram訊息截圖和有關公告。保監局強調，任何試圖作出身分盜竊或惡意起底的行為均屬刑事罪行，有關事宜已匯報予有關當局處理。

現有泰加保險董事周三（9日）深夜公告，聲稱收到很多查詢，已就事項向當局緊急查詢並要求其作出澄清，「特別是其是否知悉，同意及授權作出有關對話」。

泰加保險形容有關對話涉及：

1）會將若干金錢利益轉讓予若干人士；

2）談及重新取得對泰加控制權的內容；

3）處理存放於被稱為4D的實體的若干資金的計劃

本報正向保監局查詢事件。

泰加執董現身廉署投訴 斥責保監局接管行為是欺壓，可見【下一頁】

（第二版加入保監回應）

【ET財智Talk】聖誕新年外旅攻略 Klook岑皓祺分析疫後旅遊趨勢及策略！

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港股ADR 保險公司 德勤 泰加保險（06161）

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