▲ 【加密貨幣】紅杉資本：正將FTX的投資減至0 對FTX的持倉有限

全球第二大加密貨幣交易所FTX爆發信心危機，並遭幣安（Binance）放棄收購後，陷入破產邊緣，市場信心脆弱下，曾有份向FTX融資的紅杉資本向投資者指，流動性緊縮為FTX帶來償付風險，目前仍未清楚該風險的本質和程度，故正將對FTX的投資減至零。

紅杉資本表示，對FTX的持倉有限，在私募基金Global Growth Fund III持有FTX.com及FTX US，而FTX並非基金的頭十大持倉，及1.5億的成本只佔基金的資本不到3%。1.5億美元的損失被75億美元的已實現和未實現收益抵銷，故基金仍狀態良好。

另外，SCGE基金在FTX.com和FTX.US投資了6350萬美元，截至9月底止，佔SCGE基金投資組合不到1%。

這意味紅杉資本共向FTX與FTX US投資約2.1億美元。

紅杉資本又指，公司的業務要承擔風險，部份投資會意外上行，但部份會是下行。在投資FTX時，公司已進行了嚴格的盡職調查。在2021年，FTX產生了約10億美元的收入和超過2.5億美元的經營收入。

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編輯：袁諾曦