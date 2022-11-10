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【券商點睇】國際油價90美元阻力大 中石油股價續軟

股樓投資 11:36 2022/11/10

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國際油價連跌3日，紐約期油在90美元水平阻力重重，周三（9日）再跌逾3%，暫守住85美元水平。受累油價下挫，中石油（00857）周四（10日）早上股價亦低開2.7%，走勢基本與油價同步。早前，中石油已公布第三季業績，勝市場預期，但值得注意是，因煉化業務承壓的影響，其業績已呈環比下降。

【同場加映】溫股知新：若有智慧 不如趁勢

據國泰君安報告，中石油受惠油價持續高企，第三季收入8,407.8 億元（人民幣，下同），按年增長23%，創公司單季度收新入高；歸母淨利潤378.8億元，大增71.5%，然而按季則下降12.6%。該行指出，公司來自煉油化工和新材料業務的經營利潤23.1億元，按年下降76.5%，主要因化工原料成本上行及部分化工產品價格下降所致。

【延伸閱讀】第4季部署：花旗下調恒指年底目標至20000點 建議低吸6隻港股，請按【見下頁

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國泰君安預期，第四季國際油價將維持高位震盪，料公司持續增加上游資本開支，推進「增儲上產」，上游板塊業績增長確定性較高。至於煉化業務，視乎改善產品結構，未來煉化業務盈利有望改善。因此，該行仍看好中石油業績增長前景，推薦買入。

【同場加映】青姐話：要跌托唔起 要升勒唔住

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撰文：林衛

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石油石化股 中國石油股份（00857） 港股 板塊 買入

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