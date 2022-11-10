【券商點睇】11月光伏玻璃環比漲價 信義光能毛利略改善

興證國際發表報告，11月光伏玻璃出現按月漲價，傳導供暖季天然氣漲價壓力。信義光能（00968）作為全球光伏玻璃龍頭，成本優勢突出，盈利能力行業領先，另光伏玻璃產能擴充和硅料業務布局提升成長空間，予公司目標價12.28元，對應2022至2024年預測市盈率各為23.9倍、18.5倍和12.4倍，維持「買入」評級，建議投資者關注。

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該行引述PVInfolink的數字，11月國內3.2mm、2mm光伏玻璃均價為每平方米28元（人民幣，下同）和21元，較上月均價各上升1.5元和1元。該行推測信義光伏玻璃7至8月毛利率與第二季相近，9月毛利率按月小幅下滑。雖然第三季整體毛利率略低於第二季，但好於上半年整體毛利率水平。

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考慮到，行業產能投放速度低於預期，信義光能將持續佔優。若後續出現行業性供給過剩，由於龍頭公司相較於二三綫玻璃廠有明顯的毛利率優勢，不排除屆時部分中小產能因盈利壓力或虧損而推遲點火；而龍頭公司將可憑借成本優勢保持盈利，進一步提升市場份額。

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撰文：林衛