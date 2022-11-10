【美國中期選舉】特朗普輸打贏要 為一事怪老婆梅拉尼婭

美國中期選舉關乎兩黨權力分配，共和黨需於參議院取50席才可奪得控制權。美媒預料，獲前總統特朗普站台的賓夕法尼亞州參院候選人奧玆落敗，共和黨失關鍵一席。特朗普被指不滿奧玆落敗，更怪責妻子梅拉尼婭等人敦促自己支持奧玆。

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主流傳媒推算民主黨候選人費特曼（John Fetterman）以1個百分點些微差距，險勝奧茲（Mehmet Oz），而費特曼已於Twitter發文宣布勝出。

美國有綫新聞網絡（CNN）主持Jim Acosta於Twitter發文，聲稱特朗普（Donald Trump）對選舉夜的共和黨形勢感到失望，對所有人尖叫又發脾氣，更批評

《紐約時報》記者哈伯曼（Maggie Haberman）也在Twitter透露，特朗普尤其不滿奧茲於賓夕法尼亞州落敗，怪責所有建議自己支持奧玆的人，包括批評妻子梅拉尼婭（Melania Trump）沒有做到最好的決定。

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據悉，特朗普站台支持的數名共和黨候選人都落敗，包括密歇根州及威斯康星州的州長候選人，也令他怒火中燒。

特朗普支持的多名共和黨人之中，俄亥俄州候選人萬斯（J.D. Vance）的成績暫時最備受矚目，截至周三（9日）以約6.6%的優勢領先，料穩奪參議院一席。

不過特朗普在名下社交平台TruthSocial發文，聲稱的一篇帖子中聲稱週二對共和黨人來說是“一個美好的夜晚”，並聲稱民主黨人“正在盡一切可能淡化它”。

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責任編輯：鄭錦玲