  • 26°C
香港時間 : 20221110日 (週四) 11:09
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【美國中期選舉】特朗普輸打贏要 為一事怪老婆梅拉尼婭

環球政治 10:56 2022/11/10

分享：

分享：

美國中期選舉關乎兩黨權力分配，共和黨需於參議院取50席才可奪得控制權。美媒預料，獲前總統特朗普站台的賓夕法尼亞州參院候選人奧玆落敗，共和黨失關鍵一席。特朗普被指不滿奧玆落敗，更怪責妻子梅拉尼婭等人敦促自己支持奧玆。

【美國中期選舉】拜登慶幸「紅潮」未現 認有意爭取連任 【下一頁】

主流傳媒推算民主黨候選人費特曼（John Fetterman）以1個百分點些微差距，險勝奧茲（Mehmet Oz），而費特曼已於Twitter發文宣布勝出。

美國有綫新聞網絡（CNN）主持Jim Acosta於Twitter發文，聲稱特朗普（Donald Trump）對選舉夜的共和黨形勢感到失望，對所有人尖叫又發脾氣，更批評

《紐約時報》記者哈伯曼（Maggie Haberman）也在Twitter透露，特朗普尤其不滿奧茲於賓夕法尼亞州落敗，怪責所有建議自己支持奧玆的人，包括批評妻子梅拉尼婭（Melania Trump）沒有做到最好的決定。

【美國中期選舉】未現預期「紅潮」 共和黨人矛頭直指一人 【下一頁】

據悉，特朗普站台支持的數名共和黨候選人都落敗，包括密歇根州及威斯康星州的州長候選人，也令他怒火中燒。

特朗普支持的多名共和黨人之中，俄亥俄州候選人萬斯（J.D. Vance）的成績暫時最備受矚目，截至周三（9日）以約6.6%的優勢領先，料穩奪參議院一席。

不過特朗普在名下社交平台TruthSocial發文，聲稱的一篇帖子中聲稱週二對共和黨人來說是“一個美好的夜晚”，並聲稱民主黨人“正在盡一切可能淡化它”。

緊貼地緣政治變化，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：鄭錦玲

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【美國中期選舉】拜登慶幸「紅潮」未現 認有意爭取連任
今日
【美國中期選舉】拜登慶幸「紅潮」未現 認有意爭取連任
【美國中期選舉】未現預期「紅潮」 共和黨人矛頭直指一人
2022/11/09
【美國中期選舉】未現預期「紅潮」 共和黨人矛頭直指一人
【美國中期選舉】逾四成民主黨選民唔想拜登連任 一成支持者不滿施政
2022/11/09
【美國中期選舉】逾四成民主黨選民唔想拜登連任 一成支持者不滿施政
【美國中期選舉】中風候選人賓夕法尼亞勝選 民主黨參院再奪一席
2022/11/09
【美國中期選舉】中風候選人賓夕法尼亞勝選 民主黨參院再奪一席
【美國中期選舉】佐治亞州或需再投票 兩參議院候選人得票接近
2022/11/09
【美國中期選舉】佐治亞州或需再投票 兩參議院候選人得票接近

你可能感興趣

【美國中期選舉】拜登慶幸「紅潮」未現 認有意爭取連任
今日 10:46
【美國中期選舉】拜登慶幸「紅潮」未現 認有意爭取連任
【美國中期選舉】未現預期「紅潮」 共和黨人矛頭直指一人
18:06 2022/11/09
【美國中期選舉】未現預期「紅潮」 共和黨人矛頭直指一人
【美國中期選舉】逾四成民主黨選民唔想拜登連任 一成支持者不滿施政
17:00 2022/11/09
【美國中期選舉】逾四成民主黨選民唔想拜登連任 一成支持者不滿施政
選舉 政治 社交平台 特朗普 梅拉尼亞 賓夕法尼亞 美國共和黨 Twitter

上一篇文章

【美國中期選舉】共和黨料穩奪眾議院 參議院僵持不下（不斷更新）

下一篇文章

【美國中期選舉】拜登慶幸「紅潮」未現 認有意爭取連任
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

新型冠狀肺炎全球疫情（11月10日 時間11:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（11月10日 時間11:00）
【美國中期選舉】共和黨料穩奪眾議院 參議院僵持不下（不斷更新）
【美國中期選舉】共和黨料穩奪眾議院 參議院僵持不下（不斷更新）
【美國中期選舉】25歲Uber司機成首位Z世代眾議員 共和黨小花落敗（第二版）
【美國中期選舉】25歲Uber司機成首位Z世代眾議員 共和黨小花落敗（第二版）
【美國中期選舉】未現預期「紅潮」 共和黨人矛頭直指一人
【美國中期選舉】未現預期「紅潮」 共和黨人矛頭直指一人
【美國中期選舉】共和黨優勢未如預期 穩取眾議院 參議院難料
【美國中期選舉】共和黨優勢未如預期 穩取眾議院 參議院難料
【美國中期選舉】特朗普警告 連任佛州州長德桑蒂斯勿選總統
【美國中期選舉】特朗普警告 連任佛州州長德桑蒂斯勿選總統
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款