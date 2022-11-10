【美國中期選舉】拜登慶幸「紅潮」未現 認有意爭取連任

美國中期選舉結果陸續公布，共和黨未如外界預期橫掃國會兩院議席。民主黨籍總統拜登表示，十分高興「紅潮」未有出現，並表明已經準備好與共和黨人合作。他亦暗示有意角逐連任，或在明年公布是否出戰2024年大選。

【美國中期選舉】未現預期「紅潮」 共和黨人矛頭直指一人 【下一頁】

拜登（Joe Biden）周三（9日）在白宮向在場記者表示，選前媒體及專家認為會有巨大「紅潮」，最終卻未有出現。拜登認為，周二（8日）不旦是美國的好日子，亦是民主的好日子。

拜登表示，完成訪問中東及亞洲後，將會邀請兩黨的參眾兩院領袖來訪白宮，並稱已經準備好與共和黨人合作，在部分議題上作出合理讓步。拜登指美國民眾用選票表明，共和黨亦應該準備好與他合作。

拜登暗示在部分問題不會讓步，如維持醫保及社會安全福利或保障聯邦法內的女性墮胎權。他亦希望能夠禁止突擊武器，但相信動議不會有足阿票數在國會通過。

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共和黨選前已揚言，一旦掌控眾議院將向拜登兒子亨特（Hunter Biden）發起調查，以及彈劾拜登本人。拜登稱覺得美國民眾希望政府及國會向前看，為人民做事。

此外，拜登亦回應是否參加2024年總統大選。他指無論今次中期選舉結果如何，他亦有意角逐連任，最快可能在明年公布最終決定。

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責任編輯：吳漢培