  • 26°C
香港時間 : 20221110日 (週四) 11:09
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【Twitter改革】新Twitter Blue於iOS正式上線　訂閱付費後可獲藍色驗證標記

科技 10:44 2022/11/10

分享：

分享：

Twitter表示，7.99美元月費只是「限時優惠」，而對於已訂閱舊Twitter Blue的用戶，則必須再次訂閱新Twitter Blue，才可獲得藍色驗證標記。（法新社）

Tesla創辦人馬斯克（Elon Musk）收購Twitter後，在人事架構和平台功能上，都推行了一系列改革計畫。Twitter宣布，全新的訂閱收費服務Twitter Blue已於iOS正式上線，意味iPhone和iPad的Twitter App將可使用該新功能，已訂閱後的用戶將可獲得藍色驗證標記。

【Elon Musk負債？】Elon Musk為買Twitter　再拋售1,950萬股Tesla股票

Android用家暫未能使用

新Twitter Blue的月費為7.99美元（約63港元），新訂閱用戶的帳戶將會立即增加一個經過驗證的藍色標記勾號，但就未有提供其他新增獨家功能，同時也未有透露新Twitter Blue何時能在Android上可使用。

Twitter表示，7.99美元月費只是「限時優惠」，而對於已訂閱舊Twitter Blue的用戶，則必須再次訂閱新Twitter Blue，才可獲得藍色驗證標記。

【Twitter Blue】Twitter藍剔收費料美加英紐澳先行　月費加到63元仲有咩功能？

Elon Musk提到，付費驗證的目的是提高Twitter的信任度，但這想法也受到不少人批評。當中的主因是，理論上任何人都可透過付款，聲稱自己是其他人的驗證後帳戶，這反而會帶來更混亂的後果。為解決以上問題，Elon Musk則表示，任何冒充賬戶將被永久停用。

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：

責任編輯：陳卓賢

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【Twitter改革】馬斯克攜Tesla員工進駐Twitter　進行社交網絡代碼審查
2022/11/01
【Twitter改革】馬斯克攜Tesla員工進駐Twitter　進行社交網絡代碼審查
【Elon Musk Twitter改革】Twitter Blue收費驗證　衍生網絡安全問題
2022/11/02
【Elon Musk Twitter改革】Twitter Blue收費驗證　衍生網絡安全問題
【Twitter易主】Elon Musk上場　Twitter流失逾87萬用戶
2022/11/04
【Twitter易主】Elon Musk上場　Twitter流失逾87萬用戶
【Twitter炒錯人？】彭博：數十名被解僱員工　獲Twitter邀請回巢
2022/11/07
【Twitter炒錯人？】彭博：數十名被解僱員工　獲Twitter邀請回巢

你可能感興趣

【Twitter改革】馬斯克攜Tesla員工進駐Twitter　進行社交網絡代碼審查
11:00 2022/11/01
【Twitter改革】馬斯克攜Tesla員工進駐Twitter　進行社交網絡代碼審查
【Elon Musk Twitter改革】Twitter Blue收費驗證　衍生網絡安全問題
13:43 2022/11/02
【Elon Musk Twitter改革】Twitter Blue收費驗證　衍生網絡安全問題
【Twitter易主】Elon Musk上場　Twitter流失逾87萬用戶
15:20 2022/11/04
【Twitter易主】Elon Musk上場　Twitter流失逾87萬用戶
Twitter 手機Apps 社交平台 馬斯克 Tesla iOS iPhone Android

下一篇文章

【IG更新】IG網頁版啟用新界面　帖文排程功能將登場
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【華為Mate 50】華為Mate 50系列今日開賣　256GB版本售 6188元起
【華為Mate 50】華為Mate 50系列今日開賣　256GB版本售 6188元起
【IG不雅影片】IG湧現18禁影片　簡單幾步設定減不雅內容
【IG不雅影片】IG湧現18禁影片　簡單幾步設定減不雅內容
【環保政策】法國立法要求中大型停車場　必需覆蓋太陽能電池板
【環保政策】法國立法要求中大型停車場　必需覆蓋太陽能電池板
【Meta裁員】疑投資元宇宙失利　Meta將大規劃裁員
【Meta裁員】疑投資元宇宙失利　Meta將大規劃裁員
【麥當勞電競椅】英麥當勞推McCrispy電競椅　設醬料槽、漢堡保溫盒
【麥當勞電競椅】英麥當勞推McCrispy電競椅　設醬料槽、漢堡保溫盒
【Elon Musk負債？】Elon Musk為買Twitter　再拋售1,950萬股Tesla股票
【Elon Musk負債？】Elon Musk為買Twitter　再拋售1,950萬股Tesla股票
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款