【Twitter改革】新Twitter Blue於iOS正式上線　訂閱付費後可獲藍色驗證標記

▲ Twitter表示，7.99美元月費只是「限時優惠」，而對於已訂閱舊Twitter Blue的用戶，則必須再次訂閱新Twitter Blue，才可獲得藍色驗證標記。（法新社）

Tesla創辦人馬斯克（Elon Musk）收購Twitter後，在人事架構和平台功能上，都推行了一系列改革計畫。Twitter宣布，全新的訂閱收費服務Twitter Blue已於iOS正式上線，意味iPhone和iPad的Twitter App將可使用該新功能，已訂閱後的用戶將可獲得藍色驗證標記。

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Android用家暫未能使用

新Twitter Blue的月費為7.99美元（約63港元），新訂閱用戶的帳戶將會立即增加一個經過驗證的藍色標記勾號，但就未有提供其他新增獨家功能，同時也未有透露新Twitter Blue何時能在Android上可使用。

Twitter表示，7.99美元月費只是「限時優惠」，而對於已訂閱舊Twitter Blue的用戶，則必須再次訂閱新Twitter Blue，才可獲得藍色驗證標記。

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Elon Musk提到，付費驗證的目的是提高Twitter的信任度，但這想法也受到不少人批評。當中的主因是，理論上任何人都可透過付款，聲稱自己是其他人的驗證後帳戶，這反而會帶來更混亂的後果。為解決以上問題，Elon Musk則表示，任何冒充賬戶將被永久停用。

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責任編輯：陳卓賢