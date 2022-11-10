【大行看領展823】高盛因兩原因　降領展目標價逾一成至69.6元

▲ 高盛因兩原因 降領展目標價逾一成至69.6元

領展 （00823） 上半財年業績大致符市場預期，高盛指，領展新收購的中港物流資產帶來新盈利貢獻，加上本港物業租金收入表現理想，抵銷淨利息開支增加33%的負面影響。考慮到最新租金情況及加息環境，高盛將領展12個月目標價降11.1%至69.6元，評級維持「買入」。

領展上半財年分派減2.6%至155.51仙，香港零售物業續租加租達8.5%，看【下一頁】

高盛同時調整領展2023至2025年基礎每股盈利預測，由調低5%至上調1%不等，預測2023/24財年每基金單位分派約1%，以反映加息周期下利息開支上升。

過去3個月，領展股價回吐24%，與其他本港地產股一致，均受到市場憂慮加息影響。領展2023年預測股息率約6.2厘，與美國10年期債息相差約2.1厘，差距與歷史平均的1.9厘相若，顯示股價已反映進一步加息及未來增長速度較其他零售收租股遜色。

高盛指，領展管理層對前景感樂觀，因新租客持續入駐，當中不少為國際品牌，同時集團亦持收購持開放態度。

交銀國際認為，領展在疲弱的宏觀經濟環境下，業績仍然具韌性，本港零售物業租金收入跑贏大市，而其分散的物業組合，讓其可受惠於不同地區的復甦環境，加上預測股息率介乎6至7厘，故維持「買入」，目標價65.2元。

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編輯：陳韻妍