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【業績｜濠賭股】永利第三季虧損擴大至2.4億美元　集團：十月假期錄令人鼓舞的客量需求

股市 09:09 2022/11/10

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【業績｜濠賭股】永利第三季虧損擴大至2.4億美元　集團：十月假期錄令人鼓舞的客量需求

永利 （01128） 第三季經營收益總額按年跌62.9%至1.1億美元，虧損按年擴大至2.4億美元。集團指，儘管業績繼續受到COVID相關旅遊限制的不利影響，但很高興最近在十月假期期間獲得令人鼓舞的客量需求。集團對市場將受益於未來訪客量回升仍然抱有信心。

集團指，第三季永利皇宮的經營收益為7,520萬美元，按年跌58.5%。經調整後的物業EBITDA為2,180萬美元虧損，而2021年第三季則為1,210萬美元。貴賓賭枱贏額佔轉碼數百分比為3.27%，介乎3.1%至3.4%的物業預期範圍及低於2021年第三季錄得的4.45%。中場業務的賭枱贏額百分比為21.5%，低於2021年第三季錄得的21.8%。

永利澳門的經營收益為4,040萬美元，按年69%，經調整後的物業EBITDA為4,380萬美元虧損，而2021年第三季則為190萬美元虧損。貴賓賭枱贏額佔轉碼數百分比為1.56%，低於3.1%至3.4%的物業預期範圍及低於2021年第三季錄得的2.44%。中場業務的賭枱贏額百分比為13.3%，低於2021年第三季錄得的19.7%。

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編輯：姚卓然

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