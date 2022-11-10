【業績｜濠賭股】銀娛跌2%　第三季經調整EBITDA虧損接季擴大至近6億元　呂志和：疫情影響財務表現、訪澳旅行團料快將復辦

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【舜宇2382】舜宇低開6% 10月手機鏡頭出貨量按年跌13%
銀娛 （00027） 公布第三季淨收益為20億元，按年下跌52%，按季下跌16%。集團經調整 EBITDA為虧損5.81億元，較第二季的虧損3.84億元有所擴大。
銀娛低開2%，報42.1元。
集團指，嚴峻的疫情令旅遊限制從第2季度延伸至第3季度，更導致娛樂場於季度內關閉12 日，對訪客量、收益和利潤都構成影響。澳門銀河繼續受新冠肺炎疫情及旅遊限制所影響，第三季度淨收益為11億元，按年下跌 62%，按季下跌 25%。澳門星際酒店淨收益為 1.58億元，按年下跌76%，按季下跌28%。
銀娛主席呂志和表示，資產負債表保持高流動性和健康。截至9月底，現金及流動投資達225億元，淨現金為193億元。核心負債大致維持不變於3億元。這讓集團能彈性地調整業務，同時支持集團持續發展計劃。
他又指，集團繼續投資澳門，路氹第三期已經基本竣工，並持續推進第四期工程， 此乃屬於新世代的綜合度假城，將令集團在路氹的發展全局得以完成。
另外，他又指，自11月1日起內地恢復智能簽注，訪澳旅行團亦預期快將復辦，預計有關安排能帶動市場的訪客量和收益。展望中至長期，集團對澳門的未來仍然充滿信心，然而，集團承認未來新冠肺炎疫情的反覆將可能會影響日後的財務表現。
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編輯：姚卓然