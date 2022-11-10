【港股開市】恒指跌近300點、考驗萬六關　阿里巴巴跌4%、蔚來挫一成（不斷更新）

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【加密貨幣】一文看清FTX 香港發跡到陷入破產邊緣 去年因監管及隔離措施將總部遷出港
幣災持續，震散環球股市。恒指開市跌220點，報16138點，考驗16000關。恒生科指跌3%，ATM走低，騰訊 （00700） 、阿里巴巴 （09988） 、美團 （03690） 均跌3%。「蔚小理」跌5%至10%。
【10：05】旭輝 （00884） 升9.7%，報0.79元。
【09：59】瑞聲 （02018） 再彈5.5%，報17.54元。
【09：50】恒生科指跌3.2%，報3175點。阿里巴巴 （09988） 跌4%，報63.4元，快手 （01024） 、嗶哩嗶哩 （09626） 跌6%。萬國數據 （09698） 跌9%。
【09：44】恒指曾跌362點，一度見15996點，失守萬六關。
【09：40】康希諾 （06185） 逆市升一成，報118.8元。
【09：35】汽車股下挫，比亞迪 （01211） 和吉利 （00175） 齊跌3.2%，比亞迪現報180.9元，蔚來 （09866） 、小鵬 （09866） 、理想 （02015） 跌4.7%至9.6%。
【電動車】一文看清電動車廠10月交付量 東風增1.3倍、比亞迪銷量增1.7倍
【09：31】港股跌305點，報16052點，考驗16000關。
【09：29】百濟神州 （06160） 跌3.6%，報108元。【生科股】百濟神州第三季營收增87% 淨虧損擴27%至5.58億美元
【09：25】【物管股】合富輝煌彈11% 碧桂園服務斥2.33億增持21.5%地產代理合富輝煌
【09：20】恒指開市跌220點，報16138點；ATM走低，騰訊 （00700） 、阿里巴巴 （09988） 、美團 （03690） 均跌3%。
【舜宇2382】舜宇低開6% 10月手機鏡頭出貨量按年跌13%
【09：16】恒指期貨現跌254點，報16157點。
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【08：54】【濠賭股】銀娛第三季經調整EBITDA虧損擴大至近6億元 呂志和：疫情影響財務表現、訪澳旅行團料快將復辦
【08：37】恒指黑期現跌190點，報16108點。
【08：19】【業績】塗鴉智能第三季虧損收窄至3200萬美元 收入按年跌47%
【07：50】【新股IPO】子不語2420以7.86元下限定價 一手中籤率為50%、抽兩手穩中一手（附分配結果連結）
【07：30】反映中概股走勢的納指金龍中國指數急瀉6.8%，失守5000點關口，收報4959點。美團 （03690） ADR及阿里巴巴 （09988） 美股低港4%，騰訊 （00700） ADR險守230關。
【07：30】道指急瀉646點，納指跌2.5%，標普500指數跌2%，Tesla（美：TSLA）跌7%，蘋果（美：AAPL）、亞馬遜（美：AMZN）亦跌3至4%。
編輯：姚卓然