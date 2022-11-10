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【港股開市】恒指低開220點　ATM跌3%　舜宇挫6%（不斷更新）

股市 09:32 2022/11/10

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幣災持續，震散環球股市。恒指開市跌220點，報16138點；ATM走低，騰訊 （00700） 、阿里巴巴 （09988） 、美團 （03690） 均跌3%。

財經日誌︰

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即市走勢：

【09：31】港股跌305點，報16052點，考驗16000關。

【09：29】百濟神州 （06160） 跌3.6%，報108元。【生科股】百濟神州第三季營收增87%　淨虧損擴27%至5.58億美元

【09：25】【物管股】合富輝煌彈11%　碧桂園服務斥2.33億增持21.5%地產代理合富輝煌

【09：20】恒指開市跌220點，報16138點；ATM走低，騰訊 （00700） 、阿里巴巴 （09988） 、美團 （03690） 均跌3%。

【舜宇2382】舜宇低開6%　10月手機鏡頭出貨量按年跌13%

【09：16】恒指期貨現跌254點，報16157點。

【09：09】【業績｜濠賭股】永利第三季虧損擴大至2.4億美元　集團：十月假期錄令人鼓舞的客量需求

【08：54】【濠賭股】銀娛第三季經調整EBITDA虧損擴大至近6億元　呂志和：疫情影響財務表現、訪澳旅行團料快將復辦

【08：37】恒指黑期現跌190點，報16108點。

【08：19】【業績】塗鴉智能第三季虧損收窄至3200萬美元　收入按年跌47%

【07：50】【新股IPO】子不語2420以7.86元下限定價　一手中籤率為50%、抽兩手穩中一手（附分配結果連結）

【07：30】反映中概股走勢的納指金龍中國指數急瀉6.8%，失守5000點關口，收報4959點。美團 （03690） ADR及阿里巴巴 （09988） 美股低港4%，騰訊 （00700） ADR險守230關。

更多港股ADR及中概股報價︰

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【07：30】道指急瀉646點，納指跌2.5%，標普500指數跌2%，Tesla（美：TSLA）跌7%，蘋果（美：AAPL）、亞馬遜（美：AMZN）亦跌3至4%。

即睇美股收市︰

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    +7
    +6

港股上日市況，詳情請看︰【下一頁

編輯：姚卓然

騰訊控股（00700） 中國概念股 阿里巴巴－SW（09988） ADR 港股ADR 港股 騰訊 恒生指數

下一篇文章

【舜宇2382】舜宇低開6%　10月手機鏡頭出貨量按年跌13%
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