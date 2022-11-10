【港股北水+夜期】內地研優化防疫措施　恒指夜期抽升140點（不斷更新）

新華社報道，中共中央政治局常務委員會召開會議，聽取新冠肺炎疫情防控工作匯報，研究部署進一步優化防控工作的20條措施，刺激夜期倒升140點，報16216點。

北水錄40.3億元淨流入 主力買盈富基金美團

北水再次錄得淨流入，全日淨流入金額達40.3億元。盈富基金 （02800） 錄得3.9億元淨流入，美團 （03690） 及建行 （00939） 亦分別有3.2億元及3.1億元淨流入；淨流出方面，僅理想汽車 （02015） 錄得0.1億元淨流出。

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恒指收跌277點 力守萬六關

幣災持續，震散環球股市。恒指今日曾一度跌413點，低見15945點，最後全日收跌277點，報16081點，力守16000關。恒生科指跌3.3%，阿里巴巴 （09988） 跌4.6%。車股向下，吉利 （00175） 跌5.6%，而蔚來 （09866） 和小鵬 （09868） 各跌13.2%和9.5%。至於瑞聲 （02018） 則在績後升幅收窄至4.6%。

恒指成分股 收市價

（元） 變幅

（%） 貢獻/拖低

恒指（點） 市盈率

（倍） 領展 50.95 +2.3 +4 15 新地 85.85 +1.2 +2 9 神華 22.85 +1.8 +2 7 美團 141.90 -1.7 -18 -30 騰訊 231.40 -2.3 -26 8 阿里巴巴 63.00 -4.6 -48 18

財經日誌及焦點股份︰

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即市走勢：

【20：10】新華社報道，中共中央政治局常務委員會召開會議，聽取新冠肺炎疫情防控工作匯報，研究部署進一步優化防控工作的20條措施，刺激夜期倒升140點，報16216點。

【港股反彈】習近平主持會議 研優化防控工作20條措施

【18：10】恒指夜期升25點，報16101點。

【16：29】【證監行動】證監傳與警方聯合行動 搜查多個細價股公司和董事地址

【16：10】恒指最後收市跌277點，報16081點，成交額為921億元，力守16000關。恒生科指跌3.3%，阿里巴巴 （09988） 跌4.6%。蔚來 （09866） 、小鵬 （09868） 跌插一成。

【16：00】恒指U盤前跌305點，報16052點。

【15：52】大發地產 （06111） 突飆45.5%，報0.08元，成交額為242萬元。

【15：32】恒生科指尾市愈跌愈多，現跌3.6%，報3162點。蔚來 （09866） 跌13.2%，小鵬 （09868） 跌10.5%。快手 （01024） 跌8.4%。

【15：23】創新奇智 （02121） 升6%，報22.95元，創兩個月高，成交額為3461萬元。公司昨升1789.7萬元回購82.41萬股。

【15：04】玄武雲 （02392） 突升兩成，報3.85元，惟成交額僅為50.8萬元。

【14：52】【解構︱內房】中國加大支持民企發債 惟大行潑冷水、稱不足以顯著緩解民企的流動性壓力

【14：45】【業績｜保險股】宏利香港：第3季新造業務價值邊際利潤創新高 致力進一步拓展在港業務

【14：26】華虹半導體 （01347） 績後愈跌愈深，一度跌5%低見22.8元，現跌4%，報23.05元。

【14：15】中汽協公布，中國10月份汽車銷量按年增長6.9%，新能源汽車產銷分別完成76.2萬輛和71.4萬輛，按年分別增長87.6%和81.7%，市場佔有率達到28.5%。。可是，汽車股走低，吉利 （00175） 現跌6.8%，比亞迪 （01211） 跌半成。

【14：06】【中產定義】滙豐：港人視中產門檻為590萬元流動資產 大部分中產客已設海外戶口

【14：00】吉利 （00175） 現跌7.1%，報9.57元。

【13：56】【金融峰會】余偉文：峰會與會者冀香港復常勢頭持續 金融機構負責人爭取近期在港開董事會

【13：43】SaaS股中國有贊 （08083） 插15.8%，微盟 （02013） 回吐一成，金蝶 （00268） 和金山軟件 （03888） 跌逾4%。另外，商湯 （00020） 亦跌7%。

【13：29】【福布斯中國富豪榜】中國十大富豪身家全綫縮水 首富鍾睒睒跌最少、馬化騰及馬雲蒸發一半（附十大排名）

【13：11】【業績｜保險股】宏利第3季派息0.33加元 核心盈利按年跌14%

【13：10】【業績｜食品】日清食品第三季盈利增20% 3.5億人幣增持內地廠房競標成功

【13：07】呷哺呷哺 （00520） 午後再走強，升8.7%，報6.09元。

【13：01】恒指午後跌312點，報16046點。吉利 （00175） 跌5.9%，報9.71元。

【12：20】【業績｜芯片】華虹半導體第三季盈利倍增 收入、毛利率創新高

【12：18】【業績｜手機設備股】瑞聲第三季淨利升28% 收入升27%

【12：00】恒指半日跌304點，報16053點。恒生科指跌2.6%，報3193點。阿里巴巴 （09988） 跌3.9%，蔚來 （09866） 和小鵬 （09868） 各跌一成。而瑞聲 （02018） 則大升一成。

【11：49】【加密貨幣】FTX陷爆煲危機之際 HashKey成第二間獲香港證監發牌虛擬資產交易平台

【11：44】恒指現跌323點，報16035點。恒生科指跌近3%，現跌2.9%，報3185點。

【11：20】【泰加亂局】泰加保險要求監管機構澄清網上流傳對話

【11：19】寶尊電商 （09991） 瀉一成，報9.28元，創上市新低。

【11：15】瑞聲 （02018） 再大升11.7%，報18.58元。

【11：04】舜宇 （02382） 由開市的跌6%，現倒升0.4%，報85.95元。

【11：01】恒指跌幅收窄，現跌318點，報16041點。恒生科指跌2.6%，報3194點。

【10：51】碧桂園 （02007） 升4.8%，旭輝 （00884） 升8.3%，龍光 （03380） 升4%。其餘內房則個別發展，或作回吐整固。

中金指，中國交易商協會宣布將2018年設立的民營企業債券融資支持工具擴大規模，預期可支持約2500億元人民幣民營企業債券融資，如果工具能夠順利落地， 民企融資，包括民營房企標準化融資以及合規信託的償還壓力會繼續得到緩解 。短期來看，政策的執行過程以及疫情對於房地產的衝擊均存在一定的不確定性，但無須過度擔憂 。

【10：47】領展 （00823） 暫為升幅最大的藍籌，現升2.9%，報51.25元。【大行看領展823】高盛因兩原因 降領展目標價逾一成至69.6元

【10：36】體育用品走低，李寧 （02331） 、安踏 （02020） 、滔搏 （06110） 跌逾3%，特步 （01368） 跌5.2%。。

【10：29】港龍中國地產 （06968） 大瀉40%，報0.495元，創上市低。公司完成本金額合共1.45億美元的現有票據交換要約，在註銷該等現有票據後，餘下未償付的現有票據本金額將為1300萬美元，新票據將於2023年11月8日到期，並由2022年11月9日起（包括該日）按年利率13.5%計息，利息須於2023年5月9日及2023年11月8日支付。

【10：18】恒指跌405點，報15960點。申洲 （02313） 、創科 （00669） 、中升 （00881） 齊挫半成。

【10：13】賓士國際 （01705） 升25.5%，報0.295元，成交額暫錄3.68萬元。公司發盈喜，料至9月底中期純利為1900萬元至2100萬元，按年大增2倍至2.4倍。

【10：05】旭輝 （00884） 升9.7%，報0.79元。

【09：59】瑞聲 （02018） 再彈5.5%，報17.54元。

【09：50】恒生科指跌3.2%，報3175點。阿里巴巴 （09988） 跌4%，報63.4元，快手 （01024） 、嗶哩嗶哩 （09626） 跌6%。萬國數據 （09698） 跌9%。

【09：44】恒指曾跌362點，一度見15996點，失守萬六關。

【09：40】康希諾 （06185） 逆市升一成，報118.8元。

【09：35】汽車股下挫，比亞迪 （01211） 和吉利 （00175） 齊跌3.2%，比亞迪現報180.9元，蔚來 （09866） 、小鵬 （09866） 、理想 （02015） 跌4.7%至9.6%。

【電動車】一文看清電動車廠10月交付量 東風增1.3倍、比亞迪銷量增1.7倍

【09：31】港股跌305點，報16052點，考驗16000關。

【09：29】百濟神州 （06160） 跌3.6%，報108元。【生科股】百濟神州第三季營收增87% 淨虧損擴27%至5.58億美元

【09：25】【物管股】合富輝煌彈11% 碧桂園服務斥2.33億增持21.5%地產代理合富輝煌

【09：20】恒指開市跌220點，報16138點；ATM走低，騰訊 （00700） 、阿里巴巴 （09988） 、美團 （03690） 均跌3%。

【舜宇2382】舜宇低開6% 10月手機鏡頭出貨量按年跌13%

【09：16】恒指期貨現跌254點，報16157點。

【09：09】【業績｜濠賭股】永利第三季虧損擴大至2.4億美元 集團：十月假期錄令人鼓舞的客量需求

【08：54】【濠賭股】銀娛第三季經調整EBITDA虧損擴大至近6億元 呂志和：疫情影響財務表現、訪澳旅行團料快將復辦

【08：47】瑞風新能源 （00527） 短暫停牌。

【08：37】恒指黑期現跌190點，報16108點。

【08：19】【業績】塗鴉智能第三季虧損收窄至3200萬美元 收入按年跌47%

【07：50】【新股IPO】子不語2420以7.86元下限定價 一手中籤率為50%、抽兩手穩中一手（附分配結果連結）

【07：30】反映中概股走勢的納指金龍中國指數急瀉6.8%，失守5000點關口，收報4959點。美團 （03690） ADR及阿里巴巴 （09988） 美股低港4%，騰訊 （00700） ADR險守230關。

更多港股ADR及中概股報價︰

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【07：30】道指急瀉646點，納指跌2.5%，標普500指數跌2%，Tesla（美：TSLA）跌7%，蘋果（美：AAPL）、亞馬遜（美：AMZN）亦跌3至4%。

即睇美股收市︰

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編輯：姚卓然