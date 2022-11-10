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【業績】塗鴉智能第三季虧損收窄至3200萬美元　收入按年跌47%

股市 08:19 2022/11/10

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【業績】塗鴉智能第三季虧損收窄至3200萬美元　收入按年跌47%

物聯網公司塗鴉智能 （02391） 第三季總收入為4500萬美元，按年下降約47.4%，淨虧損收窄至3262.3萬美元。

期內，公司物聯網平台即服務（PaaS）收入為3090萬美元，按年下降約57.4%。軟件即服務（SaaS）及其他收入為890萬美元，按年增長約60.2%。整體毛利率上升至43.6%，按年上升1個百分點。本季度物聯網PaaS的毛利率下降至37.2%，按年下降5.7個百分點，主要由於應計存貨撥備增加導致下降5個百分點。公司指，物聯網PaaS客戶約有2,700個，按年少一成，而客戶總數更少31%至約為3,100個。

截至9月底，公司現金狀況（主要包括現金及記為短期投資的定期存款）達約9.46億美元，按季減少560美元。公司董事兼首席財務官劉堯表示，於第三季度，公司實施了一系列管控措施以提高營業效率，使得虧損收窄及現金流量改善，而經營活動現金淨流出額按年減少70.6%。

公司首三季收入跌28%至1.6億美元，淨虧損1.2億美元。

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編輯：姚卓然

港股 塗鴉智能－W（02391） PaaS 物聯網 SaaS 軟件

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