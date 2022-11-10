【加密貨幣】FTX或宣布破產　幣安放棄收購FTX　幣災加劇　比特幣再瀉1成曾跌穿16000美元關（第二版）

▲ 【加密貨幣】幣安放棄收購FTX 幣災加劇

加密/虛擬貨幣交易所幣安（Binance）公布，放棄收購陷於財困的競爭對手FTX，引發市場恐慌，幣災加劇，比特幣混動式過去24小時跌16%，報15582.82美元，跌穿16000美元關口，FTT幣再瀉56%至2.31美元。外電報道，FTX告知投資者，若無更多資金支持，公司可能破產。

幣安聲明指出，基於公司盡職調查，以及有關客戶資金處理不當和涉嫌美國監管機構調查的最新報道，決定不尋求對FTX.com的潛在收購。

聲明續指，一開始是希望能夠支持為FTX的客戶提供流動性，但問題超出了他們的控制或能力。每當一個行業的主要參與者失敗時，零售客人都會受到影響。在過去的幾年裏，加密貨幣生態系統已變得愈來愈波動，誤用用戶資金將於自由市場淘汰。隨著監管框架的製定，行業繼續朝著更大的去中心化方向發展，生態系統將變得更加強大。

外電引述消息指，幣安盡職審查時，很快發現他們掉進了一個財務黑洞，FTX的負債與資產缺口高達數十億美元，甚至可能超過60億。

此外，據彭博報道，美國監管部門正在調查FTX對客戶資金的處理，以及與Bankman-Fried旗下其他實體的關係。

（第二版加入FTX新消息）

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記者：譚志偉