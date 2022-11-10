【加密貨幣】幣安放棄收購、FTX或宣布破產　幣災加劇　FTX：正尋求所有方案（第三版）

▲ 【加密貨幣】幣安放棄收購FTX 幣災加劇

加密/虛擬貨幣交易所幣安（Binance）公布，放棄收購陷入財困的競爭對手FTX，引發市場恐慌，幣災加劇，整個加密貨幣市場市值已由高位蒸發三分二，涉及1.07萬億美元。比特幣過去24小時跌16%，報15582.82美元，跌穿16000美元關口，FTT幣再瀉56%至2.31美元。外電報道，FTX告知投資者，若無更多資金支持，公司可能破產。

幣安聲明指出，基於公司盡職調查，以及有關客戶資金處理不當和涉嫌美國監管機構調查的最新報道，決定不尋求對FTX.com的潛在收購。

FTX行政總裁Sam Bankman-Fried向員工表示，幣安交易告吹後，他正在尋找所有方案，並盡快處理下一步工作，「希望我能給予你們比我自己更清楚的訊息」。

FTX CEO：目標是保護客戶

他強調，自己的目標是保護客戶，並盡所能協助員工及投資者，「只要對我來說是正確的事，我便會為這些目標奮鬥，我正在探索所有選擇」。

據福布斯報道，截至9月，年僅30歲的Bankman-Fried身家估計約170億美元，而進入FTX前，他在亞洲加密貨幣市場賺取數十億美元。

幣安進行盡職審查時 發現掉進財務黑洞

幣安聲明續指，一開始是希望能夠支持為FTX的客戶提供流動性，但問題超出了他們的控制或能力，而每當一個行業的主要參與者失敗時，零售投資者都會受到影響。過去幾年間，加密貨幣生態系統已變得愈來愈波動，誤用用戶資金將於自由市場淘汰，而隨著監管框架的製定，行業繼續朝著更大的去中心化方向發展，生態系統將變得更加強大。

FTX於香港發跡 去年才將總部遷離港【下一頁】

外電引述消息指，幣安進行盡職審查時，很快發現他們掉進了一個財務黑洞，FTX的負債與資產缺口可能超過60億美元。

此外，據彭博報道，美國監管部門正在調查FTX對客戶資金的處理，及FTX與行政總裁Sam Bankman-Fried旗下其他實體的關係。

（第三版加入FTX CEO言論；第二版加入FTX新消息）

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記者：譚志偉