碧桂園服務逾2億元 增持合富輝煌股權至25%

藍籌物管股碧桂園服務(06098)宣布，同意買入內地地產代理商合富輝煌(00733) 1.44億股份，佔對方已發行股本約 21.47%，總代價約為2.33億元。預期代價將由碧服的內部資源撥付。於收購事項完成後，碧服將持有合富輝煌已發行股本之約25%。收購事項的完成現時預期將於12月31日或之前作實，惟須待達成股權轉讓協議項下 的先決條件。碧服將有權於收購事項完成後提名兩名人士擔任目標公司的執行或非執行董事，一旦賣方集團的任何成員向任何第三方要約出售餘下股份，碧服應於收購事項完成後擁有為期四年的優先購買權。

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碧服指出，合富輝煌的物業代理服務業務覆蓋中國內地200多個城市的1,700多個代理項目。預期收購事項將通過促進並加強集團與對方的未來合作及優勢互補，令集團得以加強其房地產經紀業務及物業增值服務的發展。集團可以受益於合富輝煌在物業代理服務領域有良好的資源布局、口碑和成功經驗。此外，合富輝煌和碧服可以共享在房地產經紀服務的線上線下資源，提高運營效率。

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