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【銀行優惠】ZA Bank全新稅季貸款 首推提早還款免手續費

理財智慧 23:02 2022/11/09

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ZA Bank宣佈推出全新稅季貸款，首次提供豁免提早還款手續費的優惠。 於2023年1月15日或之前，客戶成功申請並提取稅季貸款，償還首3期貸款還款後，可於餘下的還款期內提早清還全數貸款，而無須就有關貸款繳付任何提前清償手續費。在2022年11月30日或之前，用戶憑優惠碼【TAX2022】申請ZA Bank稅季貸款更可享9折優惠，折後實際年利率低至1.62%，貸款額高達100萬。

【新股IPO】鎳生產商力勤資源成功闖關 中金招銀國際任保薦人【下一頁

【溫股知新】若有智慧 不如趁勢

此外，由即日起至2022年11月21日，ZA Bank更推出兩週限定的雙11快閃稅貸優惠。推廣期內成功申請並提取貸款，即可獲抽獎機會1次，保證有獎，最高可獲價值11,110元回贈。

【青姐話】要跌托唔起 要升勒唔住

除上述稅貸優惠以外，信用卡賬單分期計劃「ZA 卡數師」亦加推優惠。由現時至11月30日期間，用戶凡成功申請及提取信用卡賬單分期貸款，即有機會獲贈曼谷雙人來回機票或旅遊體驗平台KKday電子禮券。ZA Bank表示將適時推出第二彈稅貸優惠，有興趣人士可密切留意進一步公布，或瀏覽ZA Bank官方網頁更新。

【有相睇】時光倒流價策略見效　新都城高層兩房即日放盤560萬沽　造價重返2017年【下一頁

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記者：鄭日棱

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