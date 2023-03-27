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【新股IPO】內地醫師平台梅斯健康第三度遞表上市
新股IPO 22:44 2023/03/27
內地線上醫師平台梅斯健康周日（26日）第三度遞表赴港上市，截至2022年5月底止，首5個月總收益按年增33.4%至1.2億元人民幣（人民幣，下同），期內虧損9810萬元，去年同期為溢利170萬元，當中涉可換股可贖回優先股公允價值虧損9140萬元。
去年首5個月用戶數共420萬名，醫師用戶涉280萬名，訂閱用戶共32,937名，月均活躍用戶共270萬名，較去年底分別增加5%、7.7%、3.1倍及8%，訂閱服務為2021年9月推出。
集團指出，集資額將作升級醫師平台解決方案服務，目標發展成製藥及醫療器械公司；數據技術開發；建立戰略夥伴及營運資金。
據港交所 （00388） 文件顯示，集團第一次申請為2022年4月29日，即申請已於去年10月底到期，同年11月9日再度申請上市，聯席保薦人為中金及麥格里。
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記者：宋佩恩
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