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【烏鎮互聯網大會】張勇：阿里巴巴發展方向與國家長期目標高度契合

股市 21:55 2022/11/09

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【烏鎮互聯網大會】張勇：阿里巴巴發展方向與國家長期目標高度契合

2022世界互聯網大會在浙江烏鎮周三（9日）開幕，阿里巴巴 （09988） 主席兼首席執行官張勇在全體會議上發表演說稱，今年注定是歷史上非常關鍵的一年，儘管氣候變化、疫情反覆、全球通脹等挑戰仍在周圍，但阿里對未來充滿信心。

張勇強調：「這種信心源於阿里自身發展目標和國家長期發展目標的高度契合，源於全社會對用數字技術促進實體經濟發展的高度共識。」

張勇：數碼化創造市場需求

張勇提到，數碼化的流通渠道及營銷方式，去洞察和創造市場需求，可更好地服務消費者，另一方面，通過需求側的推動，不但能夠創造供給，更能降低商家的流通成本，提升商業效率，推動、甚至倒逼供給側的改革。

此外，阿里巴巴近年力推普惠數字技術上不斷努力，張勇稱，希望通過幫助更多產業，尤其是中小企業享受數字化紅利，創造出更多就業機會。

阿里巴巴紮根實體經濟

張勇表示，阿里巴巴會始終紮根實體經濟，積極參與到網絡空間命運共同體建設，利用好數字技術，參與各行各業產業數字化的進程，服務廣大消費者對美好生活的持續追求。

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編輯：李哲毅

港股 阿里巴巴－SW（09988） 阿里巴巴

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