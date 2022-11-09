阿里巴巴張勇：阿里的成長受益於時代機遇和中國大市場 會始終紮根實體經濟

2022世界互聯網大會今日在浙江烏鎮開幕，阿里巴巴集團董事會主席兼首席執行官張勇表示，阿里的成長受益於時代機遇和中國大市場，公司會始終紮根實體經濟，積極參與網絡空間命運共同體的建設，利用好數字技術幫助中小企業，推動產業變革加速到來。

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張勇認為，過去20多年的數碼經濟發展，經歷從「數碼化的大流通」到「數碼化的大物流」，再到「數碼化的大計算」三個歷史階段。這三階段都深植於實體經濟，農業時代靠水利，工業時代靠電力，數碼時代靠算力，計算正成為一種不可或缺的通用能力，真正的雲計算時代正在來臨。

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記者：張以正