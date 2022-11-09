▲ 【騰訊700】騰訊天美工作室夥Capcom合作開發《魔物獵人手遊》

日本遊戲大廠Capcom宣布，將與騰訊 （00700） 旗下天美工作室共同推出《魔物獵人》（MONSTER HUNTER）手遊，但未有透露發布日期。

近年Capcom一直加快拓展其《魔物獵人》系列，過去四年共發布三款《魔物獵人》遊戲，包括2018年的《魔物獵人：世界》（Monster Hunter World）、《魔物獵人：崛起》（Monster Hunter Rise）（2021 年）及《魔物獵人2：破滅之翼》（Monster Hunter Stories 2：Wings of Ruin）。

《怪物獵人》手遊 將 會重 現該系列經典的狩獵動作玩法，目前已經進入開發中。騰訊天美工作室稱，會結合Capcom經驗和優勢，讓 《魔物獵人》能夠擴展到更多平台。

此前，騰訊就曾與Capcom聯合推出 過《怪物獵人Online》（Monster Hunter Online），最終運作4年後到了2019年底正式關服。

騰訊2018年曾計劃將《魔物獵人：世界》引入內地，不過由於報審通過的遊戲版本部分內容與實際不一致 ，在WeGame上僅上架短短4天就被光速下架，讓合作最後也落得草草收場。

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編輯：李哲毅