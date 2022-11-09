  • 24°C
香港時間 : 20221109日 (週三) 21:26
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

同區換樓客1050萬入市 樂融軒三房業主帳蝕136萬離場

股樓投資 20:22 2022/11/09

分享：

分享：

美聯黎泳傑表示，筲箕灣樂融軒高層E室單位，實用面積約635平方呎，為三房連套房間隔，由於單位間隔實用，交通方便，故獲同區用家垂青，並斥約1,050萬元承接，折合實用呎價約為16,535元，購入作換樓之用。

原業主於2018年6月份以約1,186萬元購入上述物業，是次轉手帳面蝕讓約136萬元或跌11%。

延伸閲讀【有相睇】星漣海四房大劈250萬售 移民業主帳蝕93萬急讓

    點擊圖片放大
    +9
    +8

【青姐話】要跌托唔起 要升勒唔住

【溫股知新】若有智慧 不如趁勢

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

 

開啟hket App，閱讀全文

撰文 : 蔡子俊

二手市場 美聯物業 筲箕灣 樂融軒

下一篇文章

【有相睇】時光倒流價策略見效　新都城高層兩房即日放盤560萬沽　造價重返2017年
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【居屋2022】新居屋下周二（15日）揀樓 8926個單位51折發售價單曝光 樓王北角驥華苑最平單位入場費248萬元
【居屋2022】新居屋下周二（15日）揀樓 8926個單位51折發售價單曝光 樓王北角驥華苑最平單位入場費248萬元
【超抵優惠】中上環酒店推震撼優惠 15折入住城景客房每晚只需$88 二人入住人均$40 平過食餐飯
【超抵優惠】中上環酒店推震撼優惠 15折入住城景客房每晚只需$88 二人入住人均$40 平過食餐飯
德福花園大兩房588萬售 創同類單位7年新低
德福花園大兩房588萬售 創同類單位7年新低
【美國經濟】摩根士丹利：美股正在接近熊市底部　企業裁員是牛市訊號
【美國經濟】摩根士丹利：美股正在接近熊市底部　企業裁員是牛市訊號
【假日好去處】《海賊王One Piece》展覽本月開鑼 設16大主題區及12位角色大型雕塑打卡位 玩AR手機及實體遊戲贏取限量禮品
【假日好去處】《海賊王One Piece》展覽本月開鑼 設16大主題區及12位角色大型雕塑打卡位 玩AR手機及實體遊戲贏取限量禮品
【消費情報】香港GO嘉年華2022下月亞博館舉行 逾400攤位提供多款1元筍貨優惠 設香港及台灣旅遊景點主題館
【消費情報】香港GO嘉年華2022下月亞博館舉行 逾400攤位提供多款1元筍貨優惠 設香港及台灣旅遊景點主題館
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款