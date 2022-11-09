同區換樓客1050萬入市 樂融軒三房業主帳蝕136萬離場

美聯黎泳傑表示，筲箕灣樂融軒高層E室單位，實用面積約635平方呎，為三房連套房間隔，由於單位間隔實用，交通方便，故獲同區用家垂青，並斥約1,050萬元承接，折合實用呎價約為16,535元，購入作換樓之用。

原業主於2018年6月份以約1,186萬元購入上述物業，是次轉手帳面蝕讓約136萬元或跌11%。

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