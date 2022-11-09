▲ 【Meta裁員】Meta狠心裁員 朱克伯格道歉 對元宇宙仍一往無前

Meta（美：META）2021年9月1日高見384.33美元，至目前100美元水平，下跌超過7成，Meta最終大幅削減人手，每8個人炒一個人，朱克伯格（Mark Zuckerberg）向員工發信時道歉，因為一人個的失誤，須對此負責。

朱克伯格在信中解釋，為何淪落至此，當疫情大流行開始時，環球加速發展網上世界，刺激電子商業並令到收入額外大幅增長，很多人預測即使在大流行結束後，仍是繼續加速發展。他也這樣認為，所以決定大幅增加投資。不幸的是，事實並不如他預期的發展，不僅在線商務恢復了疫情前的趨勢，而且宏觀經濟低迷、競爭加劇和廣告市場流失，導致收入遠低於他的預期。

他表示，在這個新環境中，需要提高資本效率。已將更多資源轉移到少數高優先級增長領域——比如人工智能發現引擎、廣告和商業平台，以及對元宇宙的長期願景。他已經削減了整個業務的成本，包括削減預算開支、減少津貼和縮減地方，並重組團隊以提高效率。但僅憑這些措施，並不能令收支平衡，故需作出炒人的艱難決定。

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記者：宋佩恩