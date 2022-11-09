  • 24°C
香港時間 : 20221109日 (週三) 21:30
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【Meta裁員】Meta狠心裁員　朱克伯格道歉　對元宇宙仍一往無前

股市 21:02 2022/11/09

分享：

分享：

【Meta裁員】Meta狠心裁員　朱克伯格道歉　對元宇宙仍一往無前

Meta（美：META）2021年9月1日高見384.33美元，至目前100美元水平，下跌超過7成，Meta最終大幅削減人手，每8個人炒一個人，朱克伯格（Mark Zuckerberg）向員工發信時道歉，因為一人個的失誤，須對此負責。

Meta宣布裁員，可瀏覽【下一頁】

朱克伯格在信中解釋，為何淪落至此，當疫情大流行開始時，環球加速發展網上世界，刺激電子商業並令到收入額外大幅增長，很多人預測即使在大流行結束後，仍是繼續加速發展。他也這樣認為，所以決定大幅增加投資。不幸的是，事實並不如他預期的發展，不僅在線商務恢復了疫情前的趨勢，而且宏觀經濟低迷、競爭加劇和廣告市場流失，導致收入遠低於他的預期。

他表示，在這個新環境中，需要提高資本效率。已將更多資源轉移到少數高優先級增長領域——比如人工智能發現引擎、廣告和商業平台，以及對元宇宙的長期願景。他已經削減了整個業務的成本，包括削減預算開支、減少津貼和縮減地方，並重組團隊以提高效率。但僅憑這些措施，並不能令收支平衡，故需作出炒人的艱難決定。

更多美股新聞，可瀏覽【美股焦點】

相關文章：

【美股焦點】特朗普暗示會角逐2024年總統大選　特朗普概念股即炒上、DWAC飈升66%

【美股業績】Tripadvisor經調整每股盈利遜預期　股價盤後大跌17%

記者：宋佩恩

美股 裁員 元宇宙 Meta Facebook Facebook（美：FB） 朱克伯格

上一篇文章

【騰訊700】騰訊天美工作室夥Capcom合作開發《魔物獵人手遊》

下一篇文章

【美國經濟數據】美30年按揭利率彈至7.14厘　買家回升
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【加密貨幣】幣安峰迴路轉收購FTX　FTT幣曾瀉近9成、港金融人士：如同當年滙豐買恒生
【加密貨幣】幣安峰迴路轉收購FTX　FTT幣曾瀉近9成、港金融人士：如同當年滙豐買恒生
【加密貨幣】虛幣交易所FTX代幣急挫3成、傳煞停提款　同系Alameda被質疑陷「LUNA式爆煲」風險（第二版）
【加密貨幣】虛幣交易所FTX代幣急挫3成、傳煞停提款　同系Alameda被質疑陷「LUNA式爆煲」風險（第二版）
【美股期貨】美國中期選舉開始點票　道指期貨跌19點（不斷更新）
【美股期貨】美國中期選舉開始點票　道指期貨跌19點（不斷更新）
【人事變動】國泰傳將任命林紹波為行政總裁
【人事變動】國泰傳將任命林紹波為行政總裁
【金融中心】陳啟宗：逆全球化大環境下香港的前途及資金均在內地　「再用廣東話便是戇居、無前途」
【金融中心】陳啟宗：逆全球化大環境下香港的前途及資金均在內地　「再用廣東話便是戇居、無前途」
【港股北水+夜期】北水錄6.9億元淨流出　吸騰訊沽指數ETF　恒指夜期跌116點（不斷更新）
【港股北水+夜期】北水錄6.9億元淨流出　吸騰訊沽指數ETF　恒指夜期跌116點（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款