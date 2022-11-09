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【有相睇】時光倒流價策略見效　新都城高層兩房即日放盤560萬沽　造價重返2017年

股樓投資 20:17 2022/11/09

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將軍澳新都城再錄低價成交。中原地產伍錦基說，新都城2期1座高層B室，實用面積363平方呎，兩房間隔，享西南開揚景致，叫價560萬元，放盤當日即獲買家零議價承接，樓價重返2017年，實用呎價約15,427元。談到近期市況，新都城本月至今暫錄6宗成交，平均實用呎價進一步下滑至14,655元。 

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據了解，屋苑對上一宗同類單位於本月錄得，9座中層C室，實用面積363平方呎，以613萬元易手，實用呎價16,887元，換言之，兩者造價差距達53萬元。 

資料顯示，原業主於2010年4月以260萬元購入單位，持貨12年半，現賬面獲利300萬元離場，單位期內升值115%。 

【青姐話】要跌托唔起 要升勒唔住

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撰文 : 黃卓賢

新都城2期 新都城 將軍澳 中原地產 二手市場 私人屋苑

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