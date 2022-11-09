【科技巨頭】Meta宣布炒逾1.1萬名員工　佔整體數目13%

Facebook母公司Meta（美：MTEA）宣布裁減逾1.1萬名員工， 佔整體員工數目13%。並表示將削減開支和凍結員工招聘到明年第一季度。

Meta創始人兼行政總裁朱克伯格（Mark Zuckerberg）在給員工的信中表示，是次行動是Meta史上最困難的決定。心我決定將公司團隊規模縮小約13%，使超過11,000多名才華橫溢的員工離開。」他又透露，集團將通過削減支出和把招聘凍結延至第一季，使成為一家更精簡、更高效的公司。朱克伯格稱，受影響的員工將獲得至少4個月的遺散費，並為員工及及其家人支付六個月的醫療保健費用。



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朱克伯格又在信中承認錯誤，表示宏觀經濟低迷、競爭加劇和廣告收入減少，導致收入遠低於預期。據早前《華爾街日報》報導，朱克伯格在周二（8日）的會議上表現沮喪，並表示他應對公司的失誤負責，因其對盈利增長的過度樂觀，導致員工過剩。

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責任編輯：黃苑筠