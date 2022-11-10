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【滙豐控股5】滙豐傳計劃明年 法國裁減230名員工

股樓投資 02:06 2022/11/10

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外電報道，近年縮減歐美業務，擴大亞洲投資的滙豐(00005)，準備明年在法國裁員多達230人。該行在聲明中表示，仍然致力於為法國的中小企業提供服務，貫徹成為歐洲首家面向企業的國際融資和交易銀行的戰略目標，亦指滙豐服務這部分客戶群體的方式在不斷調整，通過技術來滿足客戶不斷變化的需求，同時還可降低成本。

【領展業績】 中期每基金單位分派減2.6% 香港零售物業平均加租8.5% 領展績後跌近4%  詳情請看【下一頁

【青姐話】要跌托唔起 要升勒唔住

另外高盛發表報告指，鑑於第四季度的HIBOR及LIBOR持續上升，滙豐管理層現預計香港及亞洲淨息差繼續上升，保持明年財年淨息差指引以及至少360億美元的淨投資收益指引不變，予目標價77元及「買入」評級。該行表示，對於內房撥備，集團繼續認為13億美元的預期信貸損失暫時足夠，相關的整體風險敞口約為200億美元，其中約120億美元為離岸，管理層認為，相關市場及行業將在明年後實現完全復甦，並重申對今年成本持平目標的承諾。

【國泰航空293】國泰委任顧客及商務總裁林紹波 明年1月接任集團CEO  詳情請看【下一頁

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撰文 : 李尚毅

滙豐控股（00005） 港股

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