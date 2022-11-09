【大行看法】大摩削未來8年每年流入中國資金規模預測至最多2000億美元　原估3000億美元

摩根士丹利發表報告，指全球的基金可能會在明年重返內地資產，但該行下調直到2030年的資金流入預測。

報告指，今年內地因政策和增長問題，來自外國的投資組合資金可能出現20多年來首次外流，該行估計資金流出規模逾1000億美元，當中以債券投資者引領外流的趨勢，佔逾950億美元。該行相信，明年開始，資金流入可能出現周期性恢復，然而會被結構性的高風險溢價所限制。該行最新預測，由明年至2030年，中國每年將吸引外國投資組合1200億至2000億美元的資金流入，此前的預測為2000億至3000億美元。

股票將引領資金流反彈

大摩又指，隨着明年下半年經濟復甦得到鞏固，股票將引領資金流反彈，但由於政策周期的分歧，以及境內破產和重組進程的不確定性，債券買盤或會以較慢速度恢復。但如果地緣政治緊張局勢升級，並導致廣泛的投資禁令和對中國資產有意義的交易限制，大摩預計，在岸市場（A股和債券）的資金外流可能達到至少3000億美元。

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編輯：胡學能