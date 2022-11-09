  • 24°C
香港時間 : 20221109日 (週三) 19:57
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【大行看法】大摩削未來8年每年流入中國資金規模預測至最多2000億美元　原估3000億美元

宏觀解讀 19:37 2022/11/09

分享：

分享：

摩根士丹利發表報告，指全球的基金可能會在明年重返內地資產，但該行下調直到2030年的資金流入預測。

報告指，今年內地因政策和增長問題，來自外國的投資組合資金可能出現20多年來首次外流，該行估計資金流出規模逾1000億美元，當中以債券投資者引領外流的趨勢，佔逾950億美元。該行相信，明年開始，資金流入可能出現周期性恢復，然而會被結構性的高風險溢價所限制。該行最新預測，由明年至2030年，中國每年將吸引外國投資組合1200億至2000億美元的資金流入，此前的預測為2000億至3000億美元。

股票將引領資金流反彈

大摩又指，隨着明年下半年經濟復甦得到鞏固，股票將引領資金流反彈，但由於政策周期的分歧，以及境內破產和重組進程的不確定性，債券買盤或會以較慢速度恢復。但如果地緣政治緊張局勢升級，並導致廣泛的投資禁令和對中國資產有意義的交易限制，大摩預計，在岸市場（A股和債券）的資金外流可能達到至少3000億美元。

相關文章：

【A股走勢】瑞銀：A股低位或已出現　政策放鬆及盈利增長料將提振市場信心

【大行看法】瑞銀財管：風險胃納偏弱料市場持續波動　若信心恢復港股反彈空間較A股更大

編輯：胡學能

開啟hket App，閱讀全文
中國市場 債券 基金 經濟 股票 政治 地緣政治 A股 美元 中國

上一篇文章

【盈喜盈警】Veeko威高料半年虧損收窄97%　一文看清港股季度盈喜盈警（不斷更新）

下一篇文章

【電動車】一文看清電動車廠10月交付量　東風增1.3倍、比亞迪銷量增1.7倍
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【人事變動】國泰傳將任命林紹波為行政總裁
【人事變動】國泰傳將任命林紹波為行政總裁
【加密貨幣】幣安峰迴路轉收購FTX　FTT幣曾瀉近9成、港金融人士：如同當年滙豐買恒生
【加密貨幣】幣安峰迴路轉收購FTX　FTT幣曾瀉近9成、港金融人士：如同當年滙豐買恒生
【金融中心】陳啟宗：逆全球化大環境下香港的前途及資金均在內地　「再用廣東話便是戇居、無前途」
【金融中心】陳啟宗：逆全球化大環境下香港的前途及資金均在內地　「再用廣東話便是戇居、無前途」
【加密貨幣】虛幣交易所FTX代幣急挫3成、傳煞停提款　同系Alameda被質疑陷「LUNA式爆煲」風險（第二版）
【加密貨幣】虛幣交易所FTX代幣急挫3成、傳煞停提款　同系Alameda被質疑陷「LUNA式爆煲」風險（第二版）
【美股期貨】美國中期選舉開始點票　道指期貨跌19點（不斷更新）
【美股期貨】美國中期選舉開始點票　道指期貨跌19點（不斷更新）
【港股北水+夜期】北水錄6.9億元淨流出　吸騰訊沽指數ETF　恒指夜期跌116點（不斷更新）
【港股北水+夜期】北水錄6.9億元淨流出　吸騰訊沽指數ETF　恒指夜期跌116點（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款