【IG更新】IG網頁版啟用新界面　帖文排程功能將登場

▲ IG行政總裁Adam Mosseri昨（8日）宣布推出兩大新更新。

社交應用程式Instagram（IG）向來廣受港人使用，其移動版的體驗更是該企所關注的重點。但Instagram近日一改常態，為網頁版進行大翻身，推出全新界面，並預告將加入內建的帖文排程功能。

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IG行政總裁Adam Mosseri昨（8日）在其IG及Twitter帳戶上發布消息時指，該企留意到不少人會使用網站作多重工作，為了提升用戶的綫上使用體驗，決定為網頁版IG推出新設計界面。新界面最大的變動在於，功能欄位從以往的最上方，轉移到左側，使帖文上下滑動的空間更大。

此外，IG將迎來內建帖文排程功能，用戶可如以往般編輯圖片或影片，在編輯帖文頁面中的最下方，會增添「進階設定」的選項。用戶只要點入進階設定，便可為帖文排程，排程時間最長可定為75日後。不論是單圖、多圖或是影片帖文均支援排程功能，無需再使用Facebook Business、Planoly、Buffer等第三方應用程式。

雖然Mosseri今次已親自宣布推出該排程功能，更稱相關功能為「Finally Feature」，應一早推出，但未有交代實際推出日期，官方僅指未來幾周將正式啟用。

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責任編輯：殷凱怡

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