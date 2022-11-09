【電動車】Tesla股價連日大跌　市值被巴郡超越

電動車巨頭Tesla（美：TSLA）股價暴跌，年初至今已跌逾52%，周二（8日）市值跌至約6000億美元，被「股神」巴菲特（Warren Buffett）旗下的投資旗艦巴郡（美：BRK）超越。

據《彭博》報道，Tesla股票在周二（8日）下跌2.93%，收191.30美元，市值6,040億美元，巴郡B股漲0.89%，收292.61美元，市值約6450億美元。

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在今年4月，Tesla市值仍有1萬億美元以上，但由於聯儲局加息令增長股大跌，以及該公司行政總裁馬斯克（Elon Musk）收購社交平台Twitter，均是Tesla股價下跌的因素。

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責任編輯：黃苑筠