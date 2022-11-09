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【內房危機】金輪天地預告債務違約　將不支付境外債利息

股市 19:33 2022/11/09

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內房金輪天地 （01232） 預告將會債務違約。金輪天地發公告指，預期不會在周四（10日）寬限期屆滿前，支付2025年到期、10厘優先票據的應付利息，並構成違約事件，而該票據涉及未償還的本金為4.7億美元。

金輪天地指，今年以來由於中國房地產行業不景氣，加上內地疫情反覆，集團在內地及香港的業務受到持續不利影響，建築及銷售活動不時暫停。此外，集團在內地的酒店及購物中心出租業務也受到重大沖擊。因此，集團的合約銷售額大幅減少，而集團以經營所得現金流清償債務的能力亦削弱。

公司已和主要持有人進行初步溝通，並將委聘財務顧問。集團一直努力評估及改善流動資金狀況，為了產生足夠的現金流量以履行義務，集團將繼續努力從中國房地產行業的波動中恢復過來，並加快物業及投資物業的銷售及應收款項的收取，同時維持更嚴格的成本控制措施，壓縮可自由支配資本開支。公司在合理時間內將努力逐步地解決公司的債務問題。

此前，金輪天地已公布，金輪天地向銀行借入的抵押貸款經延長後到期未償還，構成交叉違約事件，而於8月底該等融資未還本金約3.77億元及4000萬美元。

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編輯：袁諾曦

港股 金輪天地控股（01232）

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