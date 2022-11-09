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【AAPL】摩利分析師列蘋果為首選股 指iPhone僅為供應問題而非需求減少

環球政經 19:03 2022/11/09

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摩根士丹利硬體分析師Erik Woodring周二（8日）發布研究報告，指不用擔心蘋果（美：AAPL）iPhone的生產問題。

周日蘋果曾發聲明，指受中國疫情影響，中國鄭州生產iPhone 14的工廠銷量將低於預期，令華爾街分析師下調蘋果在截至 12月，第一季的營收以及獲利預期。

同場加映﹕【青姐話】要跌托唔起 要升勒唔住

Woodring報告中重申他對蘋果股票「加碼」的評級，並將其列為首選股。不過在目標價方面，則由每股 177 美元下調至 175 美元，以及將第一季的營收預估下調4%。

Woodring表示，他們認為蘋果存在供應問題，並非需求問題。因為iPhone 14 Pro及Pro Max的通路庫存仍低於目標範圍，且至今交期亦能保持強勁周期。故蘋果的情況更偏向需求遭推遲，而非遭破壞，所以不會改變他們對蘋果的論點。

 

【大行報告】 一文看盡中銀香港友邦績後 大行最新評級和目標價【見下頁

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記者：何珊如

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摩根士丹利（Morgan Stanley，美：MS） iPhone 14 Pro iPhone 14 營收 iPhone 美股 經濟

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