【新股IPO】多想雲6696首日掛牌先升後回最多升48% 收市微升2% 一手帳面賺80元

多想雲（06696）首日掛牌，開市報2.91元，較招股價1.96元升48.47%，見3.36元，最低曾見1.71元，收市報2元，較招股價升2.04%；全日成交7,871.4萬股，涉資1.74億元，以每手2,000股計，一手帳面賺80元。

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多想雲是內地提供整合營銷解決方案服務商，其中10%公開發售獲1.1倍超購，認購一手中籤率50.77%，並以接近招股價下限1.96元定價，其招股價範圍介乎1.88元至2.38元。該股是次全球發售1.6億股，香港公開發售佔一成，國際發售佔九成，招股價介乎每股1.88至2.38元，以每手2000股計，一手入場費4807.98元；11月9日掛牌；獨家保薦人為中泰國際。

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多想雲是次上市引入了安踏（02020）首席財務官賴世賢為基石投資者，認購1,000萬元公司股份。

集資所得，其中約14.7%用於研發及加強SaaS互動營銷平台、約31.7%用於增加IP內容組合及拓展整合營銷解決方案業務、約16%用於投資於擴大地理範圍及擴大客戶群、約32.1%用於尋求認為能夠擴大公司的供應、增強技術能力的投資及收購、約5.5%用於營運資金及一般公司用途。

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記者：張以正