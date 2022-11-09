【異動股】 對手歌爾傳遭蘋果劈單 市場一度憧憬瑞聲受惠 「冷靜」後股價升幅收窄至3.4%

今早（9日）市傳耳機龍頭商歌爾（深﹕002241）被蘋果停產一款聲學產品，市場憧憬瑞聲科技（02018）可以受惠，刺激股價高開近15%，高見18.46元，已是全日最高位。其後被稱為蘋果最強分析師郭明錤向內媒表示，由於瑞聲不做整機組裝，故歌爾被劈單對瑞聲沒有任何業績影響，股價隨即由高位大幅回落，收報16.64元，升3.4%，成交額5.3億元。

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歌爾公告指，收到境外某大客戶的通知，暫停生產其一款智慧聲學整機產品，而目前與該客戶的其他產品項目合作仍在正常開展。公司又指，本次業務變動預計影響2022年度營業收入不超過33億元人民幣，約佔公司2021年度經審計營業收入的4.2%。隨後郭明錤發文指，此產品可能是蘋果的AirPods Pro2，因立訊精密（深﹕002475）獨家接下了這部分訂單，並已成為AirPods Pro2獨家組裝廠商。

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記者：郭秀慧