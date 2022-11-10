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【英國王室】哈里梅根確信受戴安娜祝福 資深作家揭「勝利」關鍵

環球社會熱點 09:05 2022/11/10

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英國哈里王子及太太梅根已脫離王室，並移居美國。英國王室作者鮑爾剛剛出版以梅根為主角的傳記，他在書中表示，哈里梅根深信兩人能夠戰勝英國王室，t自認受到已故王妃戴安娜的魔法祝福。但鮑爾指，梅根未能明白戴安娜是通過多年的努力，贏得公眾喜愛，兩人模仿戴安娜需要時間。

梅根影相打卡炫耀美國中期選舉已投票 哈里王子無份參加 【下一頁】

鮑爾（Tom Bower）在書籍《Revenge: Meghan, Harry and the War with the Windsors》中表示，哈里（Prince Harry）及梅根（Meghan Markle）於2018年時到訪澳洲，期間參觀邦代海灘（Bondi Beach）、悉尼歌劇院（Sydney Opera House）地標，行程跟足戴安娜（Princess Diana）於1983年的到訪之旅。

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鮑爾表示，哈里梅根說服自己，稱透過澳洲之旅令他們受到戴安娜的祝福，並將其後得到的「勝利」歸功於此。哈里此前亦曾透露，會在生活上和母親保持聯繫，並會與子女分享戴安娜相關的回憶。

英女王據報情迷湯告魯斯 邀參觀溫莎堡兼破例做一件事 【下一頁】

惟鮑爾同時批評，梅根並未明白，戴安娜是透過多年的服務工作，贏得大眾喜愛。兩人亦未能理解，模仿戴安娜需要時間，不是透過編織故事或建立品牌一般創造影響力。

曾與戴安娜合作撰寫1992年傳記的莫頓（Andrew Morton）接受訪問聲稱，哈里只會在「精神上咨詢」戴安娜後，作出任何決定，強調戴安娜的影響力比想象中深遠，無論哈里及威廉亦未曾將她遺忘。

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責任編輯：李俊儀

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