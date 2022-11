【英國王室】哈里梅根確信受戴安娜祝福 資深作家揭「勝利」關鍵

英國哈里王子及太太梅根已脫離王室,並移居美國。英國王室作者鮑爾剛剛出版以梅根為主角的傳記,他在書中表示,哈里梅根深信兩人能夠戰勝英國王室,t自認受到已故王妃戴安娜的魔法祝福。但鮑爾指,梅根未能明白戴安娜是通過多年的努力,贏得公眾喜愛,兩人模仿戴安娜需要時間。

鮑爾(Tom Bower)在書籍《Revenge: Meghan, Harry and the War with the Windsors》中表示,哈里(Prince Harry)及梅根(Meghan Markle)於2018年時到訪澳洲,期間參觀邦代海灘(Bondi Beach)、悉尼歌劇院(Sydney Opera House)地標,行程跟足戴安娜(Princess Diana)於1983年的到訪之旅。

鮑爾表示,哈里梅根說服自己,稱透過澳洲之旅令他們受到戴安娜的祝福,並將其後得到的「勝利」歸功於此。哈里此前亦曾透露,會在生活上和母親保持聯繫,並會與子女分享戴安娜相關的回憶。

惟鮑爾同時批評,梅根並未明白,戴安娜是透過多年的服務工作,贏得大眾喜愛。兩人亦未能理解,模仿戴安娜需要時間,不是透過編織故事或建立品牌一般創造影響力。

曾與戴安娜合作撰寫1992年傳記的莫頓(Andrew Morton)接受訪問聲稱,哈里只會在「精神上咨詢」戴安娜後,作出任何決定,強調戴安娜的影響力比想象中深遠,無論哈里及威廉亦未曾將她遺忘。

責任編輯:李俊儀