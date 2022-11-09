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【帶你睇盤】屯門私樓擁新淨靚裝　兩房437呎叫價488萬

股樓投資 19:08 2022/11/09

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二手樓價持續下跌，不少有企理裝修的樓盤，回落至吸引水平。今期祥益地產推介的屋苑為屯門恒福花園，雖然屋苑並非位於屯門市中心，但鄰近屯門碼頭，環境相對幽靜，沒有壓迫感。 

放盤單位為恒福花園5座低層A室，實用面積437平方呎，兩房間隔，現叫價488萬元。從相片可見，單位裝修新淨企理，可節省不少裝修費，是上車之選。 

    點擊圖片放大
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    +6
放盤單位 屯門恒福花園5座低層A室（物業編號：AN231833）
實用面積 437平方呎
間隔 兩房
叫價 488萬元
賣點 企理即住、可做九按、環境舒適、上車之選

以上放盤的詳情，請click入以下連結聯絡有關代理︰ 

https://bit.ly/3TnQPrZ

註︰ 

以上資料由祥益地產提供，放盤叫價及詳細情況以該行網站為準。  

投資涉及風險，讀者投資前務請運用個人獨立思考作出決策。對於任何資料錯誤或因此招致損失，一概與《iMoney智富雜誌》、編者及作者無關。

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撰文 : 黃卓賢

二手市場 上車盤 恒福花園 祥益地產 私人屋苑

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