【帶你睇盤】屯門私樓擁新淨靚裝　兩房437呎叫價488萬

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二手樓價持續下跌，不少有企理裝修的樓盤，回落至吸引水平。今期祥益地產推介的屋苑為屯門恒福花園，雖然屋苑並非位於屯門市中心，但鄰近屯門碼頭，環境相對幽靜，沒有壓迫感。
放盤單位為恒福花園5座低層A室，實用面積437平方呎，兩房間隔，現叫價488萬元。從相片可見，單位裝修新淨企理，可節省不少裝修費，是上車之選。
|放盤單位
|屯門恒福花園5座低層A室（物業編號：AN231833）
|實用面積
|437平方呎
|間隔
|兩房
|叫價
|488萬元
|賣點
|企理即住、可做九按、環境舒適、上車之選
以上放盤的詳情，請click入以下連結聯絡有關代理︰
註︰
以上資料由祥益地產提供，放盤叫價及詳細情況以該行網站為準。
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撰文 : 黃卓賢