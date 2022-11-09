【帶你睇盤】屯門私樓擁新淨靚裝　兩房437呎叫價488萬

二手樓價持續下跌，不少有企理裝修的樓盤，回落至吸引水平。今期祥益地產推介的屋苑為屯門恒福花園，雖然屋苑並非位於屯門市中心，但鄰近屯門碼頭，環境相對幽靜，沒有壓迫感。

放盤單位為恒福花園5座低層A室，實用面積437平方呎，兩房間隔，現叫價488萬元。從相片可見，單位裝修新淨企理，可節省不少裝修費，是上車之選。

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放盤單位 屯門恒福花園5座低層A室（物業編號：AN231833） 實用面積 437平方呎 間隔 兩房 叫價 488萬元 賣點 企理即住、可做九按、環境舒適、上車之選

【青姐話】要跌托唔起 要升勒唔住

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