【晶片供應】斥資數十億美元 晶片商台積電計劃擴建亞利桑那工廠

周三有消息指出，蘋果（美：AAPL）主要供應商台積電將準備再投資數十億美元，擴建美國亞利桑那州工廠。

消息指，台積電正計劃在未來數月內宣布，將在鳳凰城北部建造一座半導體工廠，規模預計將與兩年前承諾的120億美元大致相似，傳將用作生產3納米製程晶體管，為目前最小、速度最快的晶體管。

同場加映﹕【青姐話】要跌托唔起 要升勒唔住

美國今年通過晶片法案，大力支持當地的研發和製造，以鼓勵外國科技公司在美國生產。

【大行報告】 一文看盡中銀香港友邦績後 大行最新評級和目標價【見下頁】

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：何珊如