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城市花園海景兩房戶880萬售 創近3年低位

股樓投資 18:34 2022/11/09

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樓市持續整固，業主只好減價沽貨離場，新近北角城市花園再錄新低價成交，世紀21日昇蔡嘉駿表示，北角城市花園10座低層F室，單位實用面積約626平方呎，屬兩房間隔單位，向北面眺望海景，最終成交價低見880萬元，實用呎價約14,058元，為近3年低位。業主原叫價達1050萬元，最終勁減170萬元成交，減幅達16.2%。 蔡嘉駿補充，據悉單位原業主於2011年2月以約628萬元購入上址單位，持貨11年帳面獲利252萬元，期間單位升值40%。

 

延伸閲讀【有相睇】星漣海四房大劈250萬售 移民業主帳蝕93萬急讓

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