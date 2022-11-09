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【TWTR】入主Twitter後　Elon Musk再度拋售近40億美元Tesla股票

環球政經 18:39 2022/11/09

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Tesla（美：TSLA）行政總裁馬斯克（Elon Musk）在完成以440億美元收購Twitter數天後，出售近40億美元Tesla股票。

據美國證券交易委員會的文件顯示，馬斯克在上周五（4日）至周二（8日）期間拋售了1950萬股Tesla股票，涉及價值約39.5億美元。

同場加映：【青姐話】要跌托唔起 要升勒唔住

自馬斯克提出收購Twitter至今，已出售價值超過190億美元股Tesla。而自收購案以來，Tesl市值縮水近一半，馬斯克的淨資產縮水700億美元。

【延伸閱讀】市場續炒通關 恒指全日再升435點 高盛推薦11隻通關概念股　【下一頁

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同場加映：【溫股知新】若有智慧 不如趁勢

 

 

 

 

 

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責任編輯：黃苑筠

 

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