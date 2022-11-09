【TWTR】入主Twitter後　Elon Musk再度拋售近40億美元Tesla股票

Tesla（美：TSLA）行政總裁馬斯克（Elon Musk）在完成以440億美元收購Twitter數天後，出售近40億美元Tesla股票。

據美國證券交易委員會的文件顯示，馬斯克在上周五（4日）至周二（8日）期間拋售了1950萬股Tesla股票，涉及價值約39.5億美元。

同場加映：【青姐話】要跌托唔起 要升勒唔住

自馬斯克提出收購Twitter至今，已出售價值超過190億美元股Tesla。而自收購案以來，Tesl市值縮水近一半，馬斯克的淨資產縮水700億美元。

【延伸閱讀】市場續炒通關 恒指全日再升435點 高盛推薦11隻通關概念股 【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +12 +11

同場加映：【溫股知新】若有智慧 不如趁勢

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：黃苑筠