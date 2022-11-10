【跑呀跑，跑咗去邊？@iM網欄】11月12日比賽小貼士分享 飛越大嶼TransLantau100賽後感

最近大嶼山山賽TransLantau飛越大嶼有不少跑山友參加，十分熱鬧。賽事分為25、50及100公里組別，由上月底至11月18日自選日子出發。由於大會特別在上星期六及今個星期六提供較多支援，參賽者大多選擇在這兩個日子早上出發。若大家計劃在今個星期六（11月12 日）起行，希望小弟這篇分享能夠幫到大家，特別是山賽初哥。當然很多高手已十分熟悉山賽補給，一定比我認識更多更廣，有機會要再向一眾高手請教。

▲ 梅窩起點附近一眾跑手準備出發。

大家宜先因應自己實力好好規劃自己行程，那麼就大概何時到達那個地方會更有預算，以免錯過補給點如士多的開放時間，約朋友支援的時間及地點亦會更為準確。建議去到每一點時亦自行記低時間，作為下次練習及比賽參考。若想做出更佳比賽時間，切勿在每個補給站逗留太長，小食多餐如每兩小時進食一次或更有效率。

▲ 透過google form簡單規劃行程，寫下預算及實際時間，對日後訓練或比賽參考有一定幫助。

去到伯公坳，大約接近20公里之處，協辦機構Cam2提供行李寄存提取並提供水站，參賽者可在之前一至兩天到Cam2店舖寄存行李。雖然起程大約兩小時、行不足20公里就到這裡，但大家不要少看這個站，因為到差不多行到90公里時，將會再次經過這裡。眼見不少有經驗的參賽者，在這裡提取部分行李後，就將整件行李放在附近山頭一角，在深夜時份經過再次提取，特別是食品、水及能量飲料（用完水樽記緊不要掉，可在此水站先行加水備用）。因為若果你選擇早上出發，基本上到了55公里深屈村補給後，就再沒有補給點，由深屈至終點還有近50公里的路程是未必捱到。當然要有心理準備有關物品有被清走的風險，大家提取後亦記緊要好好清理，切勿留下大堆垃圾。

▲ 參賽者預先寄存在Cam2補給站的行李。（圖片來源：Cam2 Sport facebook專頁）

過了鳳凰山頂到達昂坪，這時大約25公里左右，到昂坪士集吃一碗暖暖的牛腩麵，即時充滿力量，補給食水再次上路。由於知道在深夜大約行70公里左右，將會再次經過這裡，但屆時所有店舖將會關門，於是朋友和我靈機一觸，冒昧問問士多店主能否先找數買飲料及食品，晚上經過時提取，店主一口答應並掛在門口邊，所以晚上經過時又多了一站補給，實在美好。事實上當晚昂坪見到有不少支援隊伍為參賽朋友提供飲食支援，行過時亦主動為我們提供糯米磁及蕃薯等熱食，太感動了！

▲ 參賽者預先寄存在Cam2補給站的行李。（圖片來源：Cam2 Sport facebook專頁）

大會在大澳，即比賽中段（大約48公里左右）提供行李寄存，參賽者須在比賽當天早上預先到梅窩放低行李，再在大澳提取。建議各位在這裡也不用放太多，只要有足夠的飲料及食物就可，因為大澳附近有士多，若不足也可進一步補給，小弟因第一次玩經驗不足，在這裡放了不少能量棒能量啫喱及飲料，反而會令背包負荷更重，減慢速度。另外，大會特別聯絡深屈的坤記士多在11月12日營業至晚上10時，大家除了可選擇在大澳吃晚飯，也可直接選擇在坤記吃晚飯及補給，更為直接，蠔餅豆花綠豆沙很美味。過了深屈士多後，在深石村一帶亦有士多特別在路邊放了飲料給跑手以自助形式購買，很貼心。

▲ 昂坪有不少支援隊伍為參賽跑手打氣。（圖片來源：TransLantau facebook專頁）

比賽最難捱之處盡在下半場，深屈後的昂坪纜車救援徑是第一個難關，大家行了60多公里體力已消耗不少，這時全程上山要再耗用不少力氣，加上上週天雨路滑，行過救援徑的棧道木板時極易滑倒，大家要額外留神。雖然大會在這兩個星期六已聯絡水口鳳凰士多及無名士多開到凌晨1時正，但相信都是「快腳」才能享用，小弟當日早上9時出發，去到水口已凌晨3時半有多。其實早起步如早上7時開始，或能捕捉到這個水口補給點，但cam2的伯公坳補給站要早上11時才開，早起步或9時多10時就經過cam2補給站，所以或只能二選其一，大家要作出取捨了。

▲ TransLantau大澳行李寄存站位於當區一間中學。

天氣報告預測今個星期六日皆為好天，預料有利參賽者表現及造出更好時間。上星期六日因剛打風下兩，地面較濕滑，到星期日凌晨至早上再下了多場雨，在大東山落白芒一段泥路如泥漿一樣，難行之餘亦極容易跣倒，眼見多個參賽者包括小弟都跌了好幾次，無一倖免，路程亦更覺漫長，可算是今次比賽最難捱之處。

▲ 瑞士跑手Salomon Wettstein以14小時4分30秒完成TransLantau100，是目前為止最快完成的參賽者。（圖片來源：TransLantau facebook專頁）

小弟最終以25小時多完成今次104公里旅程，較原先預期慢了個多小時，但衡量多個因素及自身經驗不足，亦算上了寶貴的一課。在此預祝各位比賽順利！

▲ 幾經辛苦小弟終於完成TransLantau100賽事。

作者_Clayton Lauw（劉茸）簡介: 跑齡10多年的傳訊公關，跑咗20個馬拉松，辛苦跑來志在食，所以易肥難瘦，每次增磅都係跑步的推動力，2020年5月有幸成為虛擬跑步比賽「Runner’s World HK V-Run 2020」男子公開組冠軍

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