【adidas】adidas因停產Yeezy再下調全年業績指引　第三季純利按年跌64%

▲ adidas因停產Yeezy再下調全年業績指引 第三季純利按年跌64%

adidas（美：ADDYY）再下調全年業績指引，主因終止與美國黑人饒舌歌手Kanye West合作的YEEZY系列。adidas預期，全年不計匯率波動的收入增長低單位數，毛利率約47%，經營利潤率約2.5%，持續經營淨利潤為約2.5億歐元。

公司於10月下旬已下調全年業績指引，料收入增長中個位數，經營利潤率為4%，持續經營淨利潤為約5億歐元。

截至9月底止第三季，adidas淨銷售按年升11.4%至64.1億歐元，毛利率按年跌1個百分點至49.1%，純利按年跌63.8%至3.5億歐元。

第三季大中華市場淨銷售跌19%

按地區劃分，僅大中華市場的淨銷售錄得下跌，按年跌18.9%至9.4億歐元。主要市場歐洲，中東及非洲的淨銷售按年升9.6%至24.6億歐元，北美市場升25.4%至17.5億歐元，亞太市場升15.1%至5.8億歐元，拉丁美洲亦升56.4%至6.3億歐元。

adidas行政總裁Harm Ohlmeyer表示，9月起市場環境出現轉變，西方市場的消費需求放緩以及大中華的人流趨勢進一步惡化，因此，看到整個行業的庫存顯著增加，導致今年餘下時間將有多促銷活動，亦變相更影響公司收入。

另外，公司宣布，運動品牌Puma前執行長Bjorn Gulden將在明年1月出任行政總裁。

相關文章：

【Adidas】Kanye West惹火言論爆煲、Adidas據報最快日內「割席」 若YEEZY系列告終有多傷？

【美股業績】Nike北美存貨積壓大增65%、毛利率受壓 股價跌逾12%

編輯：袁諾曦